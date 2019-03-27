Fernando Muslera'nın Twitter Hesabı Hacklendi!

Galatasaray’da forma giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera’nın 1,7 milyon takipçili Twitter hesabı hacklendi.

2011’den bu yana sarı kırmızılı ekibin kalesini koruyan Fernando Muslera, bu sabaha karşı büyük bir şok yaşadı.

Kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Birisi twitter hesabımı hackledi” ifadelerini kullanan Uruguaylı kaleci, bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. Twitter hesabını 2011’de açan Muslera, sosyal medyayı en aktif kullanan futbolcuların başında geliyordu.

Uruguaylı kalecinin 1,7 milyon takipçili hesabını ele geçiren hacker’ın, şu ana kadar yedi paylaşım yaptığı görülüyor. Twitter hesabının profil fotoğrafını ve kapak resmini değiştiren bilgisayar korsanı, Muslera'nın hesabı üzerinden tweet atmaya devam ediyor.

Bilgisayar korsanlarının gazabına uğrayan tek futbolcu Muslera değil. Son dönemde pek çok sporcunun başı bu gibi olaylar sebebiyle ağrıdı. Örneğin, dünyaca ünlü İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in 35 milyondan fazla takipçisi bulunan Instagram hesabı yakın bir zaman önce hacklenmişti. Benzer şekilde futbol kariyerini noktalayan ünlü İspanyol futbolcu Xabi Alonso’nun Instagram hesabı, geçtiğimiz yıl Ayyıldız Tim tarafından ele geçirilmişti.