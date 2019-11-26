Fiat ve Peugeot Gelecek Hafta Birleşiyor!

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden olan Fiat ve Peugeot birleşme kararı aldı. Habere göre Fiat Chrysler ve PSA grubu çalışanlarına gelecek hafta anlaşmanın gerçekleşeceğini söyledi. İşte otomotiv dünyasını yakından ilgilendiren haberimizin detayları.

Uzun bir süredir anlaşmaları beklenen Fiat ve Peugeot grupları sonunda anlaşmaya çok yaklaştı. Özellikle Fiat grubu süreci mümkün olduğunca hızlandırmaya çalışıyor. Otomotiv devleri arasında gerçekleşecek olan anlaşmanın piyasalara nasıl yansıyacağı henüz net olarak bilinmiyor.

Fiat ve Peugeot geniş bir katılımla birleşecek

Reuters'in ulaştığı şirketlerin kendi içindeki belgelerde çalışanlarına 50'den fazla kişinin sürece bir şekilde dahil olduğu ifade edildi.

Fiat ve PSA eğer gelecek hafta birleşirse, bu aslında bambaşka bir haber anlamına geliyor. Dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi bu anlaşma ile birlikte ortaya çıkacak. Otomotiv devirlerinin bir araya gelmesi aslında beklenen bir şey değildi. Ancak uzun bir süredir şirketler arasında bazı görüşmelerinin yapıldığı biliniyordu.

Muhtemelen kısa bir süre içerisinde yeni Fiat ve Peugeot birleşimi araçları görmeye başlayabiliriz. Peki sizce böyle bir birleşme piyasalarda nasıl etki yaratacak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.