FIFA 15 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

FIFA oyunlarının geliştiricisi EA Sports'un FIFA 15'i resmi olarak duyurmasının ardından oyunun sistem gereksinimlerini de duyurdu. Oyunun geliştirici ekibinin yaptığı açıklamaya göre FIFA 15 EA Sports tarafından geliştirilen Ignite Engine adlı oyun motorunun tüm gücünü kullanacak ve oyunculara olabilecek en gerçekçi futbol oyunu deneyimini sunmaya çalışacak. Yeni nesil oyun konsollarına ve bilgisayarlara özel olan bu teknoloji PlayStation 3 ve Xbox One'da bulunmuyor ve oyunun çok daha etkileyici bir deneyim yaşatmasını sağlıyor.

FIFA 15'in resmi internet sitesinde yayınlanan minimum PC sistem gereksinimleri şu şekilde listelenmiş:

64 Bit Windows Vista, Windows 7, Windows 8 veya Windows 8.1 işletim sistemi

2.4 Ghz hızında çalışan 4 çekirdekli Intel Q6600 Core2 Quad veya daha üst performanslı bir işlemci

4 GB RAM

Sabit disk üzerinde 15 GB Boş depolama alını

ATI Radeon HD 5770 veya Nvidia GTX 650 ekran kartı veya daha yüksek performanslı ekran kartı seçenekleri

DirectX 11.0

Minimum sistem gereksinimlerine bakıldığında oyunun Windows XP'yi desteklemediği ve sadece 64 Bit işletim sistemlerinde çalıştığı görülüyor. Ayrıca oyunu oynayabilmek için 4 çekirdekli bir işlemciye ve orta performanslı bir 123 Bit ekran kartına ihtiyaç duyulmakta.

Oyunun tavsiye edilen sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

64 Bit Windows Vista, Windows 7, Windows 8 veya Windows 8.1 işletim sistemi

3.4 Ghz hızında çalışan 4 çekirdekli Intel i5-2550K işlemci veya daha üst performanslı bir işlemci

8 GB RAM

15 GB boş depolama alanı

ATI Radeon HD 6870 veya Nvidia GTX 460 ekran kartı veya daha üst performanslı bir ekran kartı

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