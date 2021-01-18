FIFA 17 Ücretsiz Oluyor!

EA Sports'un futbol oyunu FIFA 17, bu sene piyasayı sallamayı başarmış ve birçok eleştirmenden tam puan almıştı. Özellikle hikaye moduyla herkesin ilgisini çekmeyi başaran oyun, bir süreliğine ücretsiz olacak. Oyuncular, FIFA 17'yi 24 - 28 Kasım tarihleri arasında para vermeden oynayabilecekler.

Playstation 4 ve Xbox One kullanıcılarının yararlanabileceği bu etkinlinlik sürecince oyuncular oyunun sadece bir kısmına da değil; bütün bir oyuna ücretsiz olarka ulaşabilecekler ve Ultimate Team'den Alex Hunter'ın hikayesine kadar her şeyi ücretsiz olarak deneyimleyebilecekler.

Fakat, bu deneyim için bazı kısıtlamalar da bulunacak. Örneğin; Xbox One üzerinde EA Access üyesi olup, daha önce 10 saatlik ücretsiz denemeyi oynayanlar, bu süreçte oyunu edinemeyecekler. Bununla birlikte The Journey'i de tamamlamak mümkün olmayacak. Bu bölümün sadece bir kısmı oynanabilir olacak.

FIFA 17 Ücretsiz Sürümü Nasıl İndirilir?

PlayStation kullanıcıları için PS Store'dan.

Xbox kullanıcıları için Miccrosoft Store'dan.

FIFA 17'nin ücretsiz sürümü, 24.11.2016 saat 21.00'de başlayıp 28.11.2016 saat 10.59'da sona erecek. Playstation 4 ve Xbox One kullanıcılarının oyuna ulaşmak için sadece EA hesaplarının olması yetecek. Bu süreç içerisinde oyun indirilmesi ve oynanması gerekecek. Bahsi geçen saate gelindiğinde ise oyun ulaşılamaz olacak.

FIFA 17 Ücretsiz Sürüm Tarihleri

24.11.2016 TSİ 21:00 itibarıyla ücretsiz deneme başlayacak.

28.11.2016 TSİ 10:59 itibarıyla ücretsiz deneme sona erecek.

Ayrıca FIFA 17'nin Xbox One ve PC sürümleri için Black Friday indirimlerinin de başladığını tekrar hatırlatalım. Yakın zaman sonra aynı indirimin, Playstation Network üzerinde de sunulacağı söyleniyor. Yani oyunu olmak için senenin en iyi fırsatlarından bir tanesine sahip olabilirsiniz.

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