FIFA 19 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

FIFA 19 sistem gereksinimleri, EA Sports tarafından yapılan resmi açıklamanın ardından gün yüzüne çıktı. Futbol oyunu sevenlerin dört gözle beklediği açıklamayla birlikte FIFA 19 PC sistem gereksinimleri kesinleşmiş oldu.

Electronic Arts Sports’un uzun yıllardır geliştirdiği ve birkaç senedir en çok satan oyunlar listesinde kendine sürekli yer bulan FIFA serisi, önemli değişiklikler yaşamıştı. Fizik ve grafik motorunda yapılan yeniliklerin ardından daha başarılı oyunlarla sevenlerinin karşısına çıkan seri, FIFA 19 ile birlikte Şampiyonlar Ligi haklarını da alarak, tam bir futbol oyunu haline gelmişti.

Electronic Arts Sports, yakın zaman önce yaptığı açıklamayla FIFA 19 sistem gereksinimleri bilgisini paylaştı. Oyunu çalıştırmak için gereken minimum ve maksimum donanımları ortaya koyan oyun stüdyosu, yine makul isteklerle oyunu piyasaya sürmeye hazırlandığını göstermiş oldu.

FIFA 19 sistem gereksinimleri

MİNİMUM:

İS: Windows 7/8.1/10 - 64-Bit

İşlemci: Core i3-2100 @ 3.1GHz veya AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz

BELLEK: 8 GB

DİSK SÜRÜCÜSÜ: Yalnızca kurulumda DVD ROM gerekir

SABİT DİSK: En az 50 GB boş alan

EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 460 1GB veya AMD Radeon R7 260

DirectX: DirectX 11 uyumlu (DirectX 11 için 7 gerekir)

GİRİŞ: Klavye, fare, dual analog oyun kumandası

ÇEVRİMİÇİ BAĞLANTI GEREKSİNİMLERİ: Kurulum ve oynama için internet bağlantısı gerekir.

ÖNERİLEN:

İS: Windows 10 - 64-Bit

İşlemci: Intel i3 6300T veya dengi

BELLEK: 8 GB

DİSK SÜRÜCÜSÜ: Yalnızca kurulumda DVD ROM gerekir

SABİT DİSK: En az 50 GB boş alan

EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon R9 270X

DirectX: DirectX 12 uyumlu

GİRİŞ: Klavye, fare, dual analog oyun kumandası

ÇEVRİMİÇİ BAĞLANTI GEREKSİNİMLERİ: Kurulum ve oynama için internet bağlantısı gerekir.

FIFA 19 çıkış tarihi

Türkiye Süper Lig yayın haklarını almasının yanı sıra içinde en büyük ligleri barındırmaya devam eden FIFA serisi, FIFA 19 ile birlikte uzun süredir rakibinde olan UEFA Şampiyonlar Ligi haklarını da satın almıştı. FIFA 19 sistem gereksinimleri açıklamasıyla neredeyse her bilgisayarda çalışması muhtemel olan oyunun Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra yenilenen Santra modu ile birlikte oyunculara çok farklı heyecanlar sunmaya devam edeceği dile getirilirken, oynanışta da önemli farklılıklar olacağı söylenmişti.

İçinde barındırdığı yeniliklerle oyuncuların dört gözle beklediği yapımlardan bir tanesi haline gelen FIFA 19 çıkış tarihi ise PC, Playstation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için 28 Eylül olarak açıklanmıştı.