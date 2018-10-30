Finlandiya’daki Bu Bara Telefonla Girmek Yasak!

Finlandiya’da açılan yeni bir kokteyl barında müşterilerin cep telefonu kullanması yasaklandı.

BBC ’nin haberine göre, Ağustos ayında Helsinki'de açılan Chihuahua Julep adındaki bar, telefon ışıklarının mekandaki ambiyansı bozduğu için müşterilerinden cep telefonlarını minimum düzeyde kullanmalarını istedi.

Fakat kısa bir süre sonra bar personeli cep telefonu kullanımını tamamen yasakladı ve müşterilerin mekana girmeden önce telefonlarını girişteki kutuya koymalarını şart koştu.

Chihuahua Julep'in sahibi Jami Jarvinen, koydukları kuralların, özellikle gençleri ve çocuklarını merak eden ebeveynleri endişelendirdiğini itiraf ediyor, ancak çoğu müşterinin bu durumu adeta bir telefon detoksu ve rahatlama şansı olarak gördüklerini söylüyor.

“Müşterilerimizin memnuniyetini gördüğümüzde ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anlıyoruz” diyen Jarvinen, insanların yoğun günlük yaşamlarında akıllı cihazlarından arınmaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Yasağın personel için de büyük bir şans olduğunu dile getiren Jarvinen, insanların birbirini tanımak için ayırdıklarını birçok unutulmaz ana şahit olduğunu söyledi.

Nokia’nın doğduğu yer alan Finlandiya, şu sıralar ülkedeki telefon bağımlılığını tartışıyor. Psikiyatrist Jukka Makela, okullarda telefon kullanımının yasaklanmasını öneriyor. Sosyal medya bağımlılığında uzmanlaşmış bir psikolog olan Suvi Uski ise akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 90'ının bu sorundan muzdarip olduğunu vurguluyor.