Finlandiyalı Zengin Bitcoin Dolandırıcılarına 35 Milyon Dolar Kaptırdı

Son günlerde kripto para borsalarında bulunan paralarınızın eridiğini mi düşünüyorsunuz? Finlandiyalı milyonerin 5,500 Bitcoin yani 35 milyon dolarını kaybettiği hikayeyi okuyarak, halinize şükredebilirsiniz.

Bangkok Post isimli gazetenin yayınladığı yazıyla ortaya çıkan dolandırıcılık hikayesinin ana kahramanı 22 yaşındaki Finlandiyalı zengin Aarni Otava Saarimaa’ydı. Kendisine ulaşan ve başarılı bir grup girişimci oldukları izlenimi veren bir grubun planını yutan Saarima’nın, 5,500 adet Bitcoin’ini yani olayın yaşandığı zamanki fiyatıyla 35 milyon dolarını dolandırıcılara kaptırdığı ortaya çıktı.

Aarni Otava Saarima’yı Dragon Coin tabanlı sistemleriyle birlikte Macao’daki kumarhanelerde kullanılacak yeni bir blockchain teknolojisi geliştireceklerine inandıran grup, ilk olarak Saarima’yı Macao’ya davet ettiler. Çin’e bağlı bu yarı özerk ve kumarhaneleriyle ünlü bölgede kumarhane sahipleriyle dahi tanışan Saarima, projenin gerçekliğine inandı.

İçerisinde Taylandlı film yıldızı Jiratpisit “Boom” Jaravijit gibi tanınmış isimlerin dahi olduğu gruba 35 milyon dolarlık transferi yapan genç milyoner, transferden sonra geçen sürede kendisine geri dönüş yapılmadığını görerek, dolandırıldığını anladı. Olayı polise şikayet eden Saarima’nı şikayeti sonrasında konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Bitcoin’in transferinin hemen ardından paranın çete üyeleri arasında paylaşıldığı ve birçoğunun Macao’yu terk ettiği öğrenildi.