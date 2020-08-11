Firefox Android Uygulaması Adres Çubuğu Yenilendi

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan Firefox web tarayıcısının Android uygulamasında bir değişiklik yapılacağı ile ilgili ortaya güçlü bir iddia atıldı. GHacks'in Mozilla'nın Firefox tarayıcısının Android sürümünde yer alan adres çubuğu ile ilgili değişiklikler üzerinde çalıştığı ile ilgili iddiaları son gelen güncelleme ile doğrulandı. Firefox Android uygulaması için yapılan adres çubuğu değişikliği ile ilgili detaylar haberimizde.

Firefox Android Uygulaması Adres Çubuğu Değişti

Google Chrome'un mobil uygulamasında bilindiği üzere sürüm 85'ten beri adres çubuğunun yanındaki kilit simgesi bağlantının güvenli olup olmadığını gösteriyor. Google Chrome'da yer alan bu özellik Mozilla'nın son güncellemesi ile Mozilla Firefox'un Android sürümüne de geldi.

Mozilla Firefox'un adres çubuğu ile ilgili değişiklik yapılmadan önce web tarayıcısının adres çubuğunda yer alan web sitesi adresinin başında şifreli bağlantı ibaresi "https" veya şifresiz bağlantı ibaresi "http" ve söz konusu ibarelerin sonrasına "www" geliyordu. Mozilla Firefox'un Android işletim sistemine özel olarak geliştirdiği uygulamanın adres çubuğunda yapılan değişiklikten sonra web sitesinin kullandığı güvenlik protokollerini ve "www" ibaresini görmek için adres çubuğunun üzerine tıklamamız gerekiyor.

Web sitelerinin kullandığı güvenlik protokolleri normal internet kullanıcıları tarafından çok fazla önemsenmese de web sitesi hakkında detaylı bir şekilde bilgi sahibi olmak isteyen internet kullanıcılarının açısından güvenlik protokolleri çok büyük bir öneme sahiptir. Öte yandan, web tarayıcılarının kullanıcılara daha sade bir web tarayıcısı sunmak için sarf ettiği çaba da lüzumsuz değildir.

Siz Mozilla Firefox'un Android sürümüne gelen özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.