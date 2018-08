Fiyat Performans Canavarı Xiaomi Pocophone F1, Türkiye'ye Gelmeyecek!

Xiaomi’nin alt markası Poco’nun geçtiğimiz günlerde duyurduğu fiyat performans akıllı telefonu Pocophone F1 için fiyat ve satış yerleri bilgisi paylaşıldı. Pocophone, Twitter hesabı üzerinden cihazın Avrupa’da satışa çıkacağı müjdesini verdi ancak listede Türkiye'nin olmaması şaşırttı.

Resmi olarak Türkiye’ye Eylül ayı içerisinde gireceğini bildiğimiz Çinli üretici Xiaomi’nin alt markası olan Poco’nun yeni duyurduğu Pocophone F1, üst seviye donanımı uygun fiyatla buluşturuyor. Snapdragon 845 işlemci (AIE 845, 2.8GHz), 4000 mAh batarya (hızlı şarj 3.0), 20MP ön kamera (kızıl ötesi yüz kilidi açma), yapay zeka destekli çift arka kamera, 6GB/8GB bellek, 64GB/128GB/256GB dahili depolama alanı, sıvı soğutma teknolojisi özellikleriyle dikkat çeken Xiaomi Pocophone F1’in satışa sunulacağı ülkeler/pazarların bir listesi geçtiğimiz gün üretici tarafından resmi olarak açıklandı. Xiaomi Pocophone F1’in satışa sunulacağı pazarlar arasında Türkiye’nin olmaması şaşırttı. Aşağıdaki listede de görüleceği üzere Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Amerika’da birçok ülkede bulunabilir olacak. Xiaomi'ye bağlı Poco'nun neden bu hamleyi yaptığı bilinmiyor.

We have renewed the list of markets POCOPHONE F1 will be available in. We look forward to bringing POCOPHONE F1 to these markets soon! #GoPOCO #MasterOfSpeed pic.twitter.com/dzwJv3jf0K