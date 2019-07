Flash Filmi Bir Kez Daha El Değiştirdi

DC hayranlarının merakla beklediği filmlerin başında gelen Flash, bir türlü üretime geçemiyor. Vizyon tarihi tam anlamıyla yılan hikayesine dönen film, bir kez daha el değiştirdi.

Ezra Miller’ın hayat verdiği Flash karakteri, beyaz perdedeki macerasına 2016 yapımı Batman v Superman: Adaletin Safagi filmiyle başlamıştı. Ardından Suicide Squad: Gerçek Kötüler ve Justice League: Adalet Birliği filmleri ile karşımıza çıkan Flash, hayran kitlesini daha da genişletmişti.

Buna rağmen Flash, çok istediği spin-off’a bir türlü kavuşamadı. Tabii, bunun altında Miller’ın Fantastic Beasts serisindeki rolü ve filmin senaryosu tarafında yaşanan anlaşmazlıklar yatıyor.

Flash’ın dilini ve hikayesini biraz daha sertleştirmek isteyen Miller, filmin çok daha koyu bir tona sahip olması gerektiğini düşünüyor. Çizgi roman efsanevi Grant Morrison ile el sıkışan Warner Bros., başarılı ismin yazdığı senaryoyu bu yılın başlarında veto etmişti.

Daha sonra Game Night’ı yöneten John Francis Daley ve Jonathan Goldstein Flash filminin yönetmenliğini üstlenmiş; ancak kısa zaman sonra projeden çekildiklerini açıklamışlardı.

Eski yönetmenlerle Miller arasındaki en büyük sorun, yukarda da belirttiğimiz gibi filmin tonuydu. Daley ve Goldstein daha eğlenceli bir film isterken, Miller ise daha sert bir film istedi.

The Hollywood Reporter (THR), defalarca ertelenen Flash spin-off’unun bir kez daha el değiştirdiğini yazdı. Habere göre Warner Bros., It filmlerinin yönetmeni Andy Muschietti ve Bumblebee ve Birds of Prey’in senaristi Christina Hodson ile masaya oturdu.

Stüdyo’nun korku ustası Muschietti’ye yönelmesi, filmin -Miller’ın istediği gibi- karanlık bir tonda olacağını gösteriyor. Warner Bros, Muschietti ve Hodson ile görüştüğünü doğruladı; ancak iki taraf arasında henüz bir anlaşmanın olmadığını söylemekte fayda var.

Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O zamana kadar bizi takip etmeye devam edin!