Ford ve Volkswagen'den Türkiye'ye 800 Milyon Euroluk Yatırım

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre otomotiv sektörünün en önemli markalarından Ford ve Volkswagen, Türkiye'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacak. İki firmanın ortak geliştireceği ticari araçlar Kocaeli şehrinde üretileceği belirtildi.

Ford ve Volswagen Ortaklığında Türkiye'de Ticari Araç Üretilecek

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 800 milyon euroluk dev yatırımın adresi Türkiye oldu. 110 dönüm arazi üzerinde dev tesis kurulacak. Fabrikada zemin etüdü çalışmaları başladı. İskele ile fabrika arasındaki otopark bölümünde zemin iyileştirmeleri ve fore kazıklar çakılmaya başlandı" dedi. Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen tesisin inşaat çalışmalarının hızlandığını anlatan Zeytinoğlu, şöyle konuştu: "İki dev şirket arasında yapılan anlaşma, Türkiye'deki en ciddi yatırımlardan biri olacak ve istihdama yüzde 20 katkı sağlayacak. Hem Kocaeli hem de Türkiye için büyük bir yatırım" şeklinde konuştu.

Ayhan Zeytinoğlu, Ford ve Volkswagen firmaları tarafından yapılacak dev yatırım ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki en ciddi yatırımlardan biri olacak. Duyduğumuz kadarıyla bölgemizde bulunan bir otomotiv fabrikasında, başka bir markaya ait, ikinci bir ürünün üretilmesi koşulu ile uzlaşma sağlandı. Bu kapsamda, mevcut fabrika büyütülerek, diğer otomotiv markasına ait aracın üretimi yapılacak" ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, "Ford fabrikasının Yeniköy'de bulunan fabrikası genişletilecek, 110 dönümlük yeni bir tesis kurulmuş olacak. Şu anda Ford fabrikasında üretilen yıllık 320 bin araç kapasitesinin de Volkswagen'in yeni ticari araçlarının üretimine başlanması ile birlikte 750 bine ulaşacağı öngörülüyor. Türk Metal Sendikası Gölcük Şübe Başkanı Mehmet Şener, "Şu anda 8.500 kişinin çalıştığı Ford fabrikasında yeni tesislerin kurulması ile birlikte ilave 2.000-2.500 arası istihdam sağlanır" dedi.

Ford ve Volkswagen arasında 2019 yılının Ocak ayında ticari araçlar, elektrikli arabalar ve otonom teknolojileri geliştirmek için bir anlaşma gerçekleştirilmişti. İki önemli otomobil üreticisi tarafından yapılan anlaşma kapsamında geliştirilecek ticari aracın üretim yeri olarak Türkiye'yi düşündükleri belirtilmişti. 2022 yılında satışa sunulması beklenen ticari araçların üretim yeri hakkında henüz iki firmadan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı ancak üretim yerinin Kocaeli olduğu belirtiliyor.

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