Ford ve Volkswagen'den Türkiye'ye 800 Milyon Euroluk Yatırım

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre otomotiv sektörünün en önemli markalarından Ford ve Volkswagen, Türkiye'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacak. İki firmanın ortak geliştireceği ticari araçlar Kocaeli şehrinde üretileceği belirtildi.
Ford ve Volswagen Ortaklığında Türkiye'de Ticari Araç Üretilecek
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 800 milyon euroluk dev yatırımın adresi Türkiye oldu. 110 dönüm arazi üzerinde dev tesis kurulacak. Fabrikada zemin etüdü çalışmaları başladı. İskele ile fabrika arasındaki otopark bölümünde zemin iyileştirmeleri ve fore kazıklar çakılmaya başlandı" dedi. Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen tesisin inşaat çalışmalarının hızlandığını anlatan Zeytinoğlu, şöyle konuştu: "İki dev şirket arasında yapılan anlaşma, Türkiye'deki en ciddi yatırımlardan biri olacak ve istihdama yüzde 20 katkı sağlayacak. Hem Kocaeli hem de Türkiye için büyük bir yatırım" şeklinde konuştu.
Ayhan Zeytinoğlu, Ford ve Volkswagen firmaları tarafından yapılacak dev yatırım ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki en ciddi yatırımlardan biri olacak. Duyduğumuz kadarıyla bölgemizde bulunan bir otomotiv fabrikasında, başka bir markaya ait, ikinci bir ürünün üretilmesi koşulu ile uzlaşma sağlandı. Bu kapsamda, mevcut fabrika büyütülerek, diğer otomotiv markasına ait aracın üretimi yapılacak" ifadelerini kullandı.
Zeytinoğlu, "Ford fabrikasının Yeniköy'de bulunan fabrikası genişletilecek, 110 dönümlük yeni bir tesis kurulmuş olacak. Şu anda Ford fabrikasında üretilen yıllık 320 bin araç kapasitesinin de Volkswagen'in yeni ticari araçlarının üretimine başlanması ile birlikte 750 bine ulaşacağı öngörülüyor. Türk Metal Sendikası Gölcük Şübe Başkanı Mehmet Şener, "Şu anda 8.500 kişinin çalıştığı Ford fabrikasında yeni tesislerin kurulması ile birlikte ilave 2.000-2.500 arası istihdam sağlanır" dedi.
Ford ve Volkswagen arasında 2019 yılının Ocak ayında ticari araçlar, elektrikli arabalar ve otonom teknolojileri geliştirmek için bir anlaşma gerçekleştirilmişti. İki önemli otomobil üreticisi tarafından yapılan anlaşma kapsamında geliştirilecek ticari aracın üretim yeri olarak Türkiye'yi düşündükleri belirtilmişti. 2022 yılında satışa sunulması beklenen ticari araçların üretim yeri hakkında henüz iki firmadan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı ancak üretim yerinin Kocaeli olduğu belirtiliyor.
Güncelleme:
21.10.2020 tarihinde medyada yer bulan, ana ortaklarımızdan Ford Motor Company ile Volkswagen AG tarafından ortak ticari araç üretiminin Kocaeli, Türkiye’de gerçekleştirileceğine dair haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamayı kamuoyunun dikkatine sunarız:
Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Ford Otosan, ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamak ve otomotiv sektöründeki gelişmelere öncülük etmek konusunda her zaman olduğu gibi bugün de çalışmalarını sürdürmektedir.
Global Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana devam eden iş birliği planları kapsamında 1 tonluk orta ticari araç ortak üretim lokasyonuna ilişkin görüşmelerin halen devam ettiği bilinmektedir. Aynı zamanda, söz konusu yatırım projesi hakkında Şirketimiz ile Ford Motor Company arasında da görüşmeler devam etmekte olup, henüz konuya ilişkin olarak somut bir karar alınmamıştır.
Bu kapsamda haberde yatırım hakkında yer verilen detay bilgiler de gerçeği yansıtmamaktadır. Habere kaynak gösterilen Kocaeli Sanayi Odası, haberde bahsedilen içerikte resmi ya da gayri resmi bir açıklamaları olmadığını da kamuoyu ile paylaşmıştır. Görüşmelerin sonuçlanarak konuyla ilgili Yönetim Kurulu kararı alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olarak gerekli açıklamalar yapılacaktır.
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