Formula E'de Uygun Olmayan İç Çamaşırına 6 Bin Dolar Ceza

Formula E'de şampiyonluğu kazanmasının hemen ardından Jean-Eric Vergne ve takım arkadaşı Andre Lotterer ilginç bir cezayla karşı karşıya kaldı. Her iki sürücü de New York'taki sezon finalinin sıralama turlarında kurallara uymayan giysilerle yarıştıkları için ceza aldılar.

İki takım arkadaşı, sezon finalinin 2. yarışının sıralama seansı sırasında 2017/18 FE yönetmeliğinin 30.14 numaralı maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin dolar para cezasına çarptırıldılar ve 2 ceza puanı aldılar.

Vergne’nin cezası hakkında açıklamalarda bulunan FIA, “Giysileri, kaskı ve kafayı koruyan parçayı kontrol ettikten sonra, Vergne'in FIA'nın uluslararası sportif kanunlarına uymayan bir iç çamaşırı giydiği tespit edilmiştir. Sürücü özür dilemiştir ve komiser bu olayın, grup sıralaması esnasında kısa bir süreliğine meydana geldiğini göz önünde bulundurmuştur.” ifadelerine yer verdi.

Lotterer’in ise süper pole mücadelesi sırasında uygunsuz iç çamaşırıyla piste çıkması nedeniyle ceza aldığı belirtildi. Lotterer o sıralama seansında Buemi'nin arkasında ikinci olarak en iyi sıralama derecesini tekrar etmişti.

Aslında bir Formula E sürücüsünün kurallara uymayan iç çamaşırı yüzünden ceza alması ilk kez yaşanan bir durum değil. Daha önce de Mart ayında, Audi sürücüsü Lucas di Grassi aynı durumdan dolayı suçlu bulunarak 10 bin dolar para cezası ve 3 ceza puanı almıştı.