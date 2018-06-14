Fortnite, Switch'te 24 Saatte İki Milyon Oyuncuya Ulaştı

Birkaç aydır oyuncuların dillerinden düşmeyen Fortnite, dün itibarıyla Nintendo Switch platformu üzerinde yayınlandı. Oyunun Switch için yayınlanmasından sadece 24 saat sonra indirilme rakamları iki milyonu aştı.

Ücretsiz olarak yayınlanan Battle Royale modundan sonra inanılmaz bir ilgi görmeye başlayan Fortnite, bilgisayar ve konsollar üzerinde on milyonlarca oyuncuyu bir araya getirmişti. Bilgisayar ve konsolların ardından mobil platformlar için yayınlanan oyun, benzer bir başarıyı telefon ve tabletler üzerinde gösterirken, dün itibarıyla Nintendo Switch üzerinde oynanabilir hale geldi. Yine ücretsiz olarak oyuncuların karşısına çıkarılan yapım, saatler içinde iki milyon oyuncu sayısına ulaştı.

Oyuncuların diğer platformlardaki hesaplarını Switch üzerine taşıyabilmeleri sebebiyle Fortnite’a yoğun ilgi olduğunu kaydeden Nintendo Amerika’nın Başkanı Reggie Fils-Aimé, hesap senkronizasyonun oyuncu sayısını direkt olarak etkilediğini söyledi.

Artık bütün konsollarda oynanabilen Fortnite, platformlar arası hesap taşıma özelliği sunmasıyla oyuncuları bir hayli mutlu etmişti. İçerisinde onlarca özelliğin, yetenek puanının ve eşyanın bulunduğu herhangi bir Fortnite hesabı, Switch üzerinde açıldığında oyuncular hesaplarının birebir Switch üzerine yansıtıldığını görebiliyorlardı. Bu sayede oyuna en baştan başlama zahmetinden kurtulan kullanıcılar, rahatlıkla oyunlarına istedikleri platform üzerinden devam edebiliyorlardı.