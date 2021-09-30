Forza Horizon 5 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri belli oldu. Peki, Yarış türündeki video oyununu sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için hangi donanıma sahip olmak gerekiyor? Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Forza Horizon 5 Sistem Gereksinimleri Paylaşıldı

Playground Games tarafından geliştirilen Forza Horizon 5 isimli oyunun minimum, önerilen ve ideal sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen video oyununu oynamak için hangi bileşenlere sahip olmak gerekiyor?

Forza Horizon 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 Kasım 2019 güncellemesi (1909)

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel i5-4460

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470 veya NVIDIA GTX 970

VRAM: 4 GB

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 110 GB kullanılabilir alan

Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için AMD Radeon RX 470 veya NVIDIA GTX 970 ekran kartına sahip olması gerekecek. İşlemci tarafında ise i5 AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel i5-4460 isteniyor.

Forza Horizon 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 Kasım 2019 güncellemesi (1909)

İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X ya da Intel i5-8400

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 590 veya NVIDIA GTX 1070

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 110 GB kullanılabilir alan

Yarış oyununun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda AMD Ryzen 5 1500X ya da Intel i5-8400 işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında AMD Radeon RX 590 veya NVIDIA GTX 1070 isteniyor. RAM'in ise en az 16 GB olması gerekiyor.

Forza Horizon 5 İdeal Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 Kasım 2019 güncellemesi (1909)

İşlemci: AMD Ryzen 7 3800XT veya Intel i7-10700K

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6800 XT ya da NVIDIA RTX 3080

VRAM: AMD için 16 GB, NVIDIA için 10 GB

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 110 GB kullanılabilir alan (SSD)

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği oyunun ideal sistem gereksinimlerinde AMD Ryzen 7 3800XT veya Intel i7-10700K işlemci gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise AMD Radeon RX 6800 XT ya da NVIDIA RTX 3080 isteniyor.