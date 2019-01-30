Fox Ana Haber ve Halk Arenası Yerine Belgesel Yayınlanacak

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve Fox TV'ye verilen program cezalarını onayladı. İki programın yayın saatlerinde belgesel yayınlanacak.

RTÜK, Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası ve Fox TV'de Fatih Portakal'ın sunduğu Fox Ana Haber programına ceza vermişti.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, Halk TV'ye 22 Şubat-22 Mart arasında 5 kez program durdurma ve tavandan idari para cezası uygulandığı bildirilirken, Fox TV’ye ise 4-5-6 Şubat tarihlerinde olmak üzere 3 kez program durdurma ve tavandan idari para cezası verildiği ifade edilmişti.

Konuyla ilgili Odatv 'ye konuşan RTÜK üyesi İlhan Taşcı, söz konusu tarihlerde Halk Arenası ile Fox ana haber bültenleri yerine belgesel yayınlanacağını söyledi. Taşçı ayrıca, hangi saatlerde hangi belgesellerin yayınlanacağı bilgisinin de yayıncılara iletildiğini aktardı.

RTÜK, "Uğur Dündar'la Halk Arenası" programında Müjdat Gezen'in "Bak Recep Tayyip Erdoğan sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın haddini bil", Metin Akpınar'ın ise "Belki liderini ayağından asarlar belki mahzenlerde zehirlenerek ölür" ifadeleri sebebiyle programa ceza verildiğini açıklamıştı.

Üst Kurul, Fox TV’ye kesilen cezanın sebebi olarak ise Ana Haber Bülteni Sunucusu Fatih Portakal'ın "Hadi bakalım barışçıl bir eylem için protesto edelim, zamları protesto edelim Doğalgaz zammını. Hadi bakalım. Yapalım. Yapabilecek miyiz?" sözlerini gösterilmişti.