Fransa’nın 850 Yıllık Notre Dame Katedrali Alevlere Teslim Oldu

Yaklaşık 250 yıl süren inşaatının ardından 1345’te tamamlanan Fransa’nın ikonik Notre Dame Katedrali, pazartesi akşamı alevler içinde kaldı. Elim kazanın nedeni hala kesin olarak bilinmemekle birlikte, bazı yetkililer yapılan son renovasyon çalışmalarının yangına sebebiyet vermiş olabileceğini belirtiyor.

Fransız kültürünün ve insanlık tarihinin en önemli miraslarından bir tanesi olan Paris’teki Notre Dame Katedrali, alevlere teslim oldu.

12. yüzyıla kadar dayanan tarihi boyunca sayısız badireye rağmen ayakta kalmayı başaran katedral, gerek Gotik mimarisi gerekse benzeri olmayan dini eserleriyle her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor.

Yangın pazartesi akşamı saat 6.30 civarında, kilisenin tavan arasında başladı. Kısa bir süre sonra 1220 ve 1240 yılları arasında inşa edilen ahşap çatı ve ana kule çöktü. Ön cephedeki iki çan kulesi ve ana gövde ise yıkılmaktan son anda kurtarıldı.

Iowa Üniversitesi mimarlık tarihçisi Robert Bork, yıkılan çatının türünün en eski örneklerinden biri olduğunu söyleyerek, “Eşi benzeri olmayan bir mimariye sahipti. Çöküşünü izlemek, herkesin kalbini acıttı” dedi.

Katedralin 1860 yılında Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc tarafından yaptırılan kurşun-ahşap kulesi ise alevlerin etkisiyle çöktü.

400 itfaiyecinin görev aldığı operasyonda, Notre Dame Katedrali’nde tutulan paha biçilemez sanat eserlerinin kurtarıldığı belirtiliyor.

Peki, tarihi katedrali eski haline getirmek mümkün mü? Bazı tarihçiler, taş duvarların sağlamlığına bağlı olarak, Notre Dame'ı restore etmenin hayal edilebileceğini söylüyor.

Bork, çatıdaki ahşap mimarinin yangında yok olduğunu fakat binanın geri kalanının yangından korunmuş gibi göründüğünü belirtti.

Alevlerin katedralin batı bölümüne sıçramasını engelleyen Paris itfaiyesi, binanın çökme tehlikesi nedeniyle havadan müdahale edemedi. Söndürme faaliyetleri gece geç saatlere kadar sürerken, yangının bugün itibarıyla kontrol altına alındığı açıklandı.

Notre Dame Katedrali'nin uzun süredir devam eden renovasyon çalışmaları toplam 120 milyon euroya mal olmuştu. Notre Dame'ın çöken çatısı ve merkez kulesinin yeniden inşasının onlarca yılı alabileceği söyleniyor.