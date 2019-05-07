Galaxy Fold’u Ön Sipariş Verenlere Samsung’tan Kötü Haber

Ekran ve menteşe sorunlarıyla gündemi meşgul eden katlanabilir ekranlı telefon Galaxy Fold, Samsung’u zor durumda bırakmaya devam ediyor. 2 bin dolarlık telefonu ön sipariş veren kullanıcılara Güney Koreli şirketten kötü haber geldi.

Samsung, katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefonu Galaxy Fold’u ilk kez 20 Şubat’ta ABD’de düzenlediği Unpacked 2019 etkinliğinde gün yüzüne çıkarmıştı. Fakat bazı popüler yayınlara ve YouTuber’lara gönderilen Galaxy Fold’lar, henüz 1-2 günlük kullanımdan sonra ekran ve menteşe ile ilgili önemli sorunlar yaşadı.

Bunun üzerine şirket, ilk katlanabilir ekranlı cihazının 26 Nisan’daki ABD lansmanının ve piyasaya çıkış tarihinin ertelendiğini açıkladı. Son olarak Galaxy Fold’u ön sipariş veren müşterilere bir bilgilendirme e-postası gönderen Samsung, gecikme için özür dilerken, Galaxy Fold’ların 31 Mayıs’a kadar gönderilememesi durumunda siparişlerin iptal edileceğini ve tüketicilere ödedikleri paranın iade edileceğini söyledi.

Güney Koreli teknoloji devi, müşterilerine gönderdiği e-posta’da şu ifadeleri kullandı:

“Ön sipariş verdiğiniz Galaxy Fold'un piyasaya sürülmesini ve gönderilmesini bekleyen sabrınız için teşekkür ederiz. Bu yeni form faktörle ilgili birçok yorum aldık. Bunlar arasında cihazda büyük potansiyel gördüklerini belirtenlerin yanı sıra bazı sorunlarla karşılaştıklarını belirtenler de vardı. Bizden beklediğiniz yüksek standartları karşıladığından emin olmak için Galaxy Fold'u geliştirmede ilerleme kaydediyoruz. Bu, henüz beklenen sevkiyat tarihini onaylayamadığımız anlamına geliyor. Beklemek istemiyorsanız, gönderilmeden önce Samsung.com'daki siparişinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Sizden haber alamazsak ve 31 Mayıs’a kadar ürün gönderilmemişse, siparişiniz otomatik olarak iptal edilecektir. Önümüzdeki haftalarda sizi daha spesifik gönderi bilgileriyle güncelleyeceğiz”