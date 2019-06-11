Galaxy Fold’un Piyasaya Çıkış Tarihi Yakında Duyurulabilir

Yıkıcı bir felaketten sonra bile üreticilerin ve tüketicilerin hala belirli bir fikirden vazgeçmedikleri düşünüldüğünde, o fikrin gerçekten de büyük ve doğru bir fikir olduğu söylenebilir. Galaxy Fold’un utanç verici başarısızlığına rağmen, bozulan cihazları inceleyenler bile hala bu vizyona inandıklarını söylüyor. Bazı tüketiciler de aynı düşünceyi paylaşıyorlar ve muhtemelen piyasaya sürülür sürülmez bir Galaxy Fold alacaklar. Güney Koreli üretici, önümüzdeki haftalarda bazı önemli haberlerle karşımıza çıkabilir gibi görünüyor.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan Galaxy Fold ekran sorunları sonrasında şirket aniden sessizliğe bürünmüştü. Bunun üzerine birçok kişi, katlanabilir telefonun yeniden piyasaya sürüleceğinden şüphe duymaya başlamıştı. Etrafta bazı söylentiler var ancak şimdilik kayda değer bir şey olduğunu söylemek zor. Yani en azından cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği hala belli değil.

Söylentilere göre CNET’e konuşan bir şirket sözcüsü, Galaxy Fold’un piyasaya sürüleceği tarihin önümüzdeki haftalarda duyurulacağını söyledi. Bu bile, en azından katlanabilir telefon projesinin tamamen rafa kaldırılmadığını gösteriyor. Ancak 'önümüzdeki haftalarda' ifadesi 2 hafta da olabilir 12 hafta da olabilir. Yine de en azından katlanabilir telefonun yolda olduğunu bilmek güzel.

Daha önceki haberlerde, şirketin Galaxy Fold’un tasarımında bazı ufak düzeltmeler yaptığı iddia ediliyordu. Söz konusu düzeltmelerle, cihazı inceleyenlerin karşılaştığı ekran sorunlarının çözüldüğü ancak telefonun tasarımında büyük bir değişiklik yapılmadığı söyleniyor. Bu çalışmaların, olası tüm yapısal kusurları gidermek için yeterli olup olmadığını görmek için cihazın gelişini beklememiz gerekiyor.

Elbette katlanabilir telefonlar üzerinde sadece Samsung çalışmıyor ancak bir katlanabilir telefon piyasaya sürme riskini alan tek şirket de Samsung oldu. Huawei şimdilerde hayatta kalmakla ve Huawei Mate X’i piyasaya sürmekle oldukça meşgul. Xiaomi, Oppo, Lenovo gibi diğer üreticiler de kendi katlanabilir akıllı telefonları üzerinde çalışıyor ancak böyle bir cihazı piyasaya sürmek için en doğru zamanı beklediklerini söylüyorlar.