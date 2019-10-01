Galaxy Note 10 Özellikleri Galaxy S10'a Geliyor

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S10 serisi için yayınlanan güncelleme, Note 10 modellerinin güçlü yazılımsal özelliklerini içerisinde barındırıyor. Yeni güncellemeye ait detaylar haberimizde.

Galaxy S10 Yeni Güncelleme ile Önemli Özelliklere Kavuşuyor

Yeni güncelleme ile birlikte Galaxy S10, Gece Modu teknolojisini ön kamera için de kullanılabilir hale getiriyor. Bununla birlikte AR Doodle desteğine de kavuşan seri, videolarda artırılmış gerçeklik destekli nesneler kullanabilecek. Ayrıca Canlı Odak teknolojisi ile birilkte ön veya arka kamera ile çekilen videolarda bokeh efekti ekleme seçeneği sunulacak.

Note 10 modelinde bulunan ve oldukça beğenilen özelliklerden birisi olan dahili video düzenleyici, yeni güncelleme ile birlikte Galaxy S10 modellerinde de kullanıma sunulacak.

Güncelleme ayrıca bilgisayarlar için Samsung DeX desteğini de içeriyor. DeX uygulamasını bilgisayarlarına indiren kullanıcılar, akıllı telefonlarını USB kablosu ile bağladıktan sonra DeX'ten faydalanabilecekler.

26 Eylül tarihinde ülkemizde dağıtımına başlanan güncelleme; Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus modelleri için yayınlandı. Güncelleme henüz size gelmediyse biraz daha beklemenizi ve belirli periyotlarda elle kontrol etmenizi tavsiye ederiz.