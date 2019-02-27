Galaxy S10 Serisinin Bazı Modellerinin Gönderim Tarihleri Ertelendi

Geçtiğimiz hafta, Mobil Dünya Kongresi kapsamında duyurulan Samsung Galaxy S10 ailesinin bazı üyeleri hakkında erteleme kararı alındı. Bazı modellerin ön siparişe henüz açılmadıkları görülürken, bazı modellerde ise renk seçeneklerine göre farklı gönderim tarihleri verildiği fark edildi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kongre kapsamında yaptığı duyuru ile Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e modellerini göstermişti. Üç modelin ardından bir başka toplantı sırasında S10’un 5G model kullanan sürümü ile kullanıcılarının karşısına çıkan üretici, ilk olarak tüm bu modellerin 8 Mart itibarıyla kullanıcılara ulaşacağını dile getirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde telefonlarını ön siparişe açan Samsung, bazı modeller ve renkler için farklı teslim tarihleri vermeye başladı. Galaxy S10 128GB ve Galaxy S10+ 128GB modelinin 15 Mart ila 22 Mart arasında bir tarihte gönderileceğini söyleyen Samsung, gönderimlerin renge göre değişeceğini aktardı. Yapılan tarih değişiklikleri ile telefonların mart ayında birçok mağazada bulunamayacağı görülürken, Samsung’un üretimi artırması durumunda işlerin değişebileceği belirtildi.

Bazı modellerindeki ertelemelerin yanı sıra Galaxy S10 512GB, Galaxy S10+ 512GB, Galaxy S10+ 1TB ve daha ucuz olan Galaxy S10e modellerinde herhangi bir erteleme olmadığı ve daha önce açıklanan tarihlerde ön sipariş yapanlara gönderim yapılacağı görüldü.