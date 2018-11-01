Galaxy S10'un Ekran Arkasındaki Kamerası Böyle Görünecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ürettiği başarılı amiral gemisi akıllı telefonlarla önemli bir pazar payına sahip olmayı başarmıştı. Her yeni modelinde daha önce görülmemiş bazı özellikler barındırmayı görev belleyen şirketin, Galaxy S10 modelindeyse ekran arkası kamera kullanmayı planladığı söylenmişti. Bugün ortaya çıkan bazı konsept tasarımlar, telefonun nasıl görüneceğine dair kimi ipuçlarını bizlere ulaştırdı.

Samsung’un Galaxy S9 modeliyle hiç görülmemiş ve akıllı telefon sektörüne yön verecek değişiklik yapacağı iddiaları ortaya atılmış; ancak şirket S8’e oldukça benzer bir telefonla piyasadaki yerini almıştı. S9’da yapılması planlanan yeniliklerin S10’a sarktığı dile getirilirken, buna yönelik ilk iddialar ekran arkası kameraya yönelik olmuştu.

Daha iyi ekran-çerçeve oranları yakalamak adına ön kamerayı kaldırmaya çalışan Samsung’un, birçok farklı deneme yaptığı biliniyordu. Farklı konseptlerden sonra kamerayı ekranın arkasına taşıma kararı aldığı söylenen şirketin, Galaxy S10’da bunları kullanacağı haberlere yansıyanlar arasında yerini almıştı. Bugün yayınlanan bir konsept tasarım ise böylesine bir kameranın nasıl görüneceğini bizlere gösterdi.

Ben Geskin isimli tasarımcı tarafından hazırlanan görseller, Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinin böyle çıkmaları durumunda oldukça hoş görüneceklerinin ilk ipuçları olarak gösterildi. Telefonların buna benzer bir tasarımlarının olup olmayacağıysa yapılacak tanıtım etkinliğinde belli olacak.