Galaxy S20 Ultra Yeşil Ekran Sorunu ile Gündemde!

Samsung'un amiral gemisi modeli Galaxy S20 Ultra yeşil ekran sorunu ile gündeme gelmeye başladı. İşte yaşanan soruna dair detaylar!

Galaxy S20 Ultra Yeşil Ekran Sorunu Nasıl Çözülür?

Samsung geçtiğimiz aylarda tanıttığı Galaxy S20 Ultra ile oldukça büyük bir ses getirmişti. Buna karşın Exynos 990 işlemcili varyanta sahip olan kullanıcılardan bazıları son zamanlarda yaşanan yeşil ekran sorunu hakkındaki şikayetlerini dile getiriyor. Nitekim bunlar, cihazın ilk sorunları sayılmaz.

Şirket, sorunun kaynağı hakkında şu aşamada yorum yapmamış olsa da kullanıcılardan gelen yorumlar eşliğinde buna neyin sebep olduğunu kavrayabilmek mümkün.

Kullanıcıların büyük bir kısmı sorunun cihaz 120Hz ekran yenileme hızında çalışırken, parlaklığı yüzde 30'un altına çektiklerinde yaşadıklarını söylüyor. Buna karşın bazı kişiler sorunun batarya seviyesi yüzde 5'in altına düştüğünde ya da cihazın sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıktığında olduğunu vurguluyor.

Yapılan incelemeler ise sorunun 120Hz desteğine sahip olmayan uygulamalarda olduğunu işaret ediyor. Yani cihaz 120Hz ekran yenileme hızında çalışırken (uygulama desteklemediği için) 60Hz'e döndüğünde yeşil renk tonu sorunu yaşanıyor. Tabii bu, şu aşamada yalnızca basit bir ön tanı.

Bu nedenle eğer bir Galaxy S20 Ultra sahibi iseniz, cihazınızı 60Hz ekran yenileme hızında kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Samsung, şu an için kullanıcıların sorun yaşamaya devam etmesi durumunda cihazlarını sıfırlamasını öneriyor. Ancak bunun her kullanıcıda işe yaramadığı görülüyor. Eğer sorunlar devam ederse bir yazılım güncellemesi beklemeniz gerekecektir.

Eğer Galaxy S20 Ultra modelinde yeşil ekran sorunu yaşadıysanız bunu yorumlar kısmında bizlere belirtebilirsiniz.