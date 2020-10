Galaxy S21 Ultra 5 Kamera İle Gelebilir

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Galaxy S21 serisi akıllı telefon modellerini tanıtacak. Galaxy S21 Ultra modelinin tanıtılmasına az bir süre kala cihaz ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Bir Twitter kullanıcısı tarafından ortaya atılan iddiaya göre Samsung firmasının yeni akıllı telefon modeli beş adet kamera ile gelebilir. Twitter kullanıcısı kameranın yanı sıra cihaz ile ilgili birçok bilgi de paylaştı. Ortaya atılan iddialar ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Samsung firmasının 2021 yılının ilk çeyreğinde Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra cihazlarını tanıtması bekleniyor. Kullanıcılar, Samsung firmasının yeni akıllı telefon modellerini merakla beklerken S21 Ultra ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. Peki, ortaya atılan iddiaya göre cihaz hangi özelliklere sahip olacak? İşte Twitter kullanıcısı tarafından ortaya atılan iddialar!

Anthony isimli Twitter kullanıcısı tarafından ortaya atılan iddiaya göre Samsung firmasının yeni akıllı telefon modeli 5 kamera ile birlikte gelecek. Cihazın ana kamerası ISOCELL Bright HM2 108 MP çözünürlüğüne sahip olacağı iddia edildi. Güney Kore merkezli teknoloji devinin yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında yer alan kameralar ile 8K çözünürlükte 30 FPS ve 1080p çözünürlükte 240 FPS video çekebilmek mümkün olacak.

Cihazda bulunan kameraların optik görüntü sabitleme desteğine sahip olacağı belirtildi. Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan bilgilere göre Güney Kore merkezli teknoloji devinin yeni modelinin ekranı 1440p çözünürlük sunacak. Ortaya atılan iddiaya göre cihazın ekranı 120Hz veya 144Hz yenileme hızına sahip olacak. Cihazın ekranının OLED ekrana sahip olacağı iddia edildi.

Samsung firmasının yeni akıllı telefon modelinde Snapdragon 875 ve Exynos 2100 işlemcileri yer alacak. İşlemciler bölgelere göre değişiklik gösterecek. 65 Watt'lık hızlı şarj desteğine sahip olacağı iddia edilen cihazda 5000 mAh batarya kapasitesinin yer alacağı belirtildi. Söylentilere göre cihaz kablosuz şarj ve ters şarj özelliğine sahip olacak. Ayrıca Güney Kore merkezli teknoloji devinin yeni akıllı telefon modelinin kutusunda Stylus kalem de bulunacak.

The Power of Exynos allows Galaxy S21 Ultra to have:



1080p 240fps, 4k 120hz, 8k 30fps video recording.



Penta camera system with a HM2 108mp sensor



65w Ultra fast charging while not damaging the 5,000 mah battery



1440p 120 or 144hz display while having impressive battery life.