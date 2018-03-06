Galaxy S9'un Tanıtım Merkezini 1.5 Milyon Kişi Ziyaret Etti

Mobil Dünya Kongresi sırasında düzenlenen konferans ile tanıtılan Samsung Galaxy S9, Güney Koreli kullanıcıların ilgisini çekti. Dün itibarıyla Seul’de açılan Samsung Galaxy S9 tanıtım merkezi, 1.5 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus’ın tanıtımlarını gerçekleştirmesinden sonra hızlı bir reklam çalışmasına başlayan Samsung, ilk olarak memleketi Güney Kore’de işe koyuldu. Galaxy Studios adını verdiği tanıtım merkezlerini peşi sıra faaliyete geçiren şirket, 1.5 milyon kullanıcının ilgisini çekmeyi başardı.

Tanıtım merkezlerine gelen ziyaretçilerin, Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerini deneme şansı yakalayabildikleri söylenirken, telefonlarda bulunan değişken diyafram kamera, süper yavaş çekim gibi özellikleri görebildikleri vurgulandı. Tanıtım merkezlerine özel olarak, ziyaretçilerin tamamının AR Emoji deneyimini yaşayabildikleri kaydedildi.

Güney Kore’de 16 Mart tarihi itibarıyla mağazalardaki yerini alacak olan Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerinin yakın zaman sonra ön siparişe çıkacağı ve Samsung’un yeni bir ön sipariş rekoru kırabileceği de değerlendirmeler arasında yer aldı.

Daha önce yapılan açıklamalarda Türkiye’de Samsung Galaxy S9’un 4.599TL, Samsung Galaxy S9+ modelinin ise 5199TL fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği duyurulmuştu.