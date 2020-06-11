Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds 2 Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

Samsung oldukça yakın bir zamanda yeni nesil akıllı saat modeli Galaxy Watch 3 ve yeni nesil tam kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds 2 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Her iki modelin de ismi ile ilgili bazı soru işaretleri bulunuyor olsa da Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds 2 tanıtım tarihi ile sızıntılara konuk oldu. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds 2 Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

SamMobile tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds 2, Temmuz 2020 dönemi içerisinde tanıtılacak ve kısa bir süre içerisinde satışa sunularak kullanıcılarla buluşacak. Daha önceki sızıntılar yeni modelin Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 ile birlikte Ağustos 2020 döneminde tanıtılacağını işaret ediyordu.

Buna karşın şirketin planı, bu ürünleri daha önce tanıtmak gibi gözüküyor.

Aslında bu durumun pek de şaşırtıcı bir gelişme olduğu söylenemez. Genel olarak amiral gemisi telefonlar ile birlikte tanıtılan yan aksesuarlar ya da giyilebilir ürünler, etkinliğin doğası gereği bir miktar daha arka planda kalmakta. Bu nedenle bu iki ürünün daha erken tanıtılması, bu durumun önüne geçebilir.

Şimdilik bu konuda kesin bir açıklamanın olmadığını hatırlatalım. Her durumda tanıtıma oldukça kısa bir süre kalmış gibi gözüküyor ve ilerleyen haftalarda bu konu ile ilgili daha net gelişmeleri elde etmeyi bekleyebiliriz. Gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.