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Game of Thrones'un 8. Sezonundan İki Yeni Fragman Geldi!

Game of Thrones 8. Sezondan İki Yeni Tanıtım Videosu Geldi
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet

Game of Thrones’un sekizinci sezonu için heyecanlı bekleyişimizin devam ettiği şu günlerde, HBO’dan iki yeni tanıtım videosu geldi. Çoğunlukla daha önce görmediğimiz sekanslardan oluşan tanıtımlar, uyanık hayranların gözünden kaçmayacak bazı önemli ipuçları barındırıyor.

HBO’nun paylaştığı Together, yani “Birlikte” adlı ilk klipte, Jon Snow (Kit Harington) ve Daenerys Targaryen’ı (Emilia Clarke) askerlerle birlikte giderken görüyoruz. Tyrion (Peter Dinklage) ise “Ya şimdi birlikte savaşırız, ya da ölürüz”  diyor.

Fakat her iki klipte de en dikkat çeken sahneler, çeşitli karakterlerin Daenerys’in havada süzülen ejderhalarına şaşkınlık içinde bakmaları olsa gerek. Bu da, "Acaba ejderhalardan birinin üzerinde Jon Snow mu var?" sorusunu akıllara getiriyor. Hatırlarsanız, yedinci sezon finalinde Jon’un Targaryen kanı taşıdığını öğrenmiştik. 

Gelelim Survival, yani “Hayatta Kal” adlı ikinci klibe. Jon’un Winterfell’in meşhur kırmızı yapraklı beyaz ağacı Weirwood’un altında görüyoruz. Hemen arkasında ise Arya Stark (Maisie Williams)  duruyor. Jon, “Başladığımız yere geri döndük. Artık sadece biz varız”  diyor. 

Fragmanda gördüğümüz Cersei (Lena Headey) ise her zaman olduğu gibi kendinden emin tavrını muhafaza ediyor. Arya’yı ise bir şeylerden kaçarken görüyoruz. 

Game of Thrones’u çevreleyen tüm soru işaretleri, 14 Nisan’da yayınlanacak sekizinci ve final sezonu ile cevabını bulacak; ancak o zaman kadar komplo teorilerilerinin devam edeceğini söylemek sanırım yanlış olmaz. 

Game of Thrones 8. Sezon Fragmanı

 

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