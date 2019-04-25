Game of Thrones’un Devam Dizilerinden Biri İptal Edildi

Şu sıralar 8. ve final sezonuyla izleyicilerin karşısında olan Game of Thrones, destansı maceranın ardından spin-off projeleriyle yoluna devam edecek. Efsane serinin senaristlerinden Bryan Cogman, geliştirilmekte olan solo dizilerden bir tanesinin iptal edildiğini açıkladı.

Game of Thrones’un dokuz bölümünde imzası bulunan Bryan Cogman, daha önce George R.R Martin ile birlikte HBO için beş pilot proje üzerinde çalıştıklarını doğrulamıştı. Ünlü senarist, Variety ’e verdiği röportajda söz konusu projelerden bir tanesinin sonlandırıldığını açıkladı.

Cogman’ın iptal edilen spin-off’u, ilk onaylanan projelerden bir tanesiydi. Söz konusu serinin hangi hikayeyi merkezine alacağı ise hiçbir zaman açıklanmadı. Fakat başarılı senarist, geçen yıl Amazon ile önemli bir anlaşmanın altına imza atmıştı. Cogman belki de Game of Thrones’a benzer projeleri orada geliştirmeye başlayabilir.

HBO’nun masasında dört tane Game of Thrones spin-off’u kaldı. Bunlardan hayata geçmeye en yakın olanı, Naomi Watss ve Josh Whitehouse’un başrolünde olduğu proje.

Söz konusu Game of Thrones spin-off’u, orjinal hikayeden 8 bin yıl önceki zamana, Heroes Of Age ve Long Night denilen karanlık bir döneme odaklanacak. Kısacası dizi, Westeros tarihinin dehşet verici sırlarından Ak Gezenler’in gerçek kökenine, Stark efsanelerinden Yedi Krallık'ın Doğu'daki gizemlerine kadar merak edilen pek çok şeyi ekrana taşıyacak.

Dizinin senaristliğini üstlenen Jane Goldman, projeyi George R.R. Martin ile birlikte yarattı. Goldman aynı zamanda dizinin ilk bölümünü de çekecek. Serinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.