Game of Thrones’un Finali Çin’de Yasaklandı!

ABD'nin çok ağır bir şekilde Çin’e yüklenmesi, Game of Thrones’un Çin genelinde yasaklanmasına neden oldu. Hem ticaret savaşları, hem de ABD'nin Çinli şirketlere karşı uyguladığı sert politikalar, iki ülke arasındaki gerilimi televizyon sektörüne kadar taşıdı.

HBO’nun bütün dizilerin Çin'de görünmesini sağlayan tenced video uygulaması, Game of Thrones dizisi için son derece önemliydi. Çin nüfusu düşünüldüğünde HBO, diziyi yayınlandığında önemli bir izleyici kitlesine kavuşuyordu. Ancak son ortaya çıkan gelişme ile birlikte, Game Of Thrones'un izleyici sayısında bir miktar azalma olacağı düşünülüyor.

Game of Thrones finaline ticaret savaşları damgasını vurdu

Google, Qualcomm ve Intel gibi teknolojinin duayeni şirketler bile, Çin ile olan anlaşmalarını bitirmeye başladılar. Bu da bizlere ticaret savaşının aslında görünenden çok daha katmanlı olduğunu kanıtlıyor.

Game Of thrones'un final bölümü, aslında pek beğenilmemişti. Dünya genelinde izlenme konusunda düşüş yaşama ihtimali olan dizi, böylece daha büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı. Özellikle de ABD'nin Huawei gibi devasa Çin şirketlerine ağır yaptırımlar uygulaması, Çin'in çok daha büyük önlemler alacağını gösteriyor. Bu kararın yalnızca başlangıç olduğunu düşünüyoruz.

Dizinin yönetmeni veya yetkili isimleri tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak yakın bir zamanda, dizi ile ilgili açıklamaların yapılması yüksek bir ihtimal. Sizce de Çin, bu konuda doğru kararlar alıyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.