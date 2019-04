Game of Thrones'un İlerleyen Bölümleri Seriye Damgasını Vuracak

Game of Thrones, 1,5 yıllık heyecanlı bir bekleyişin ardından nihayet izleyicilerle buluştu. Toplam altı bölümlük final sezonundan şu ana kadar iki bölüm izledik. Epik serinin yönetmenlerinden David Nutter, gelecek bölümlerde “Kızıl Düğün” (Red Wedding) kadar şok edici sahnelerin yer alacağını söylüyor.

David Nutter yönetmenliğinde geçen ilk iki bölüm, oldukça düşük bir tempoya sahipti. Buna rağmen 7. sezon finalindeki soru işaretlerinin bir kısmı cevaplanmış oldu. Tabii ki Game of Thrones’un 8. sezonuna henüz başlamamış olan okuyucularımızı düşünerek bunların ne olduğunu söylemeyeceğiz; ancak acele etmenizde fayda var. Zira gerek sosyal medya gerekse arkadaş çevreniz yüzünden her an spoiler yiyebilirsiniz.

İlk iki bölümde aradığını bulamayan izleyicilere güzel haberi Nutter verdi. Başarılı yönetmen, ilerleyen bölümlerde “Kızıl Düğün” (Red Wedding) kadar şok edici sahnelerin yer alacağını söyledi.

Yapımcılar David Benioff ve D. B. Weiss tarafından yazılan ve Nutter’ın yönetmenliğinde çekilen 3. sezondaki “The Rains of Castamere” adlı bölümde yer alan meşhur sahnede, Robb Stark, annesi Catelyn Stark ve karısı Talisa’nın da hayatını kaybettiği bir katliam gerçekleşmişti.

Nutter, Game of Thrones’un sekizinci ve final sezonundaki bazı sahnelerin, izleyicilere benzer duygular yaşatacağını belirtti.

Birleşik Krallık'ta yayımlanan The Metro gazetesine konuşan Amerikalı yönetmen, merakla beklenen büyük savaş sahnesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu sahnenin hem oyuncular hem de kamera arkasındaki ekip için oldukça zor geçtiğini belirten Nutter, atlar, silahlar, özel efektler gibi dikkat ve enerji isteyen detayları tutarlı bir bütün haline getirmeye çalışmanın çok yorucu olduğu ifade etti.

Nutter, dizide şu ana kadar toplamda 8 bölüm yönetti. Gösterdiği performansla takdir toplayarak Emmy ödülüne layık görülen ünlü yönetmen, final sezonunun dördüncü bölümünde de yönetmen koltuğuna oturacak.

Game of Thrones’un 8. sezonunun 3. bölümü, 28 Nisan’da izleyicilerle buluşacak. Daha önce ‘The Battle of the Bastards’ ve ‘The Winds of Winter’ gibi efsaneler arasında girmiş bölümlere imza atan Michael Sapochnik tarafından yönetilen 3. bölüm, 1 saat 22 dakikalık süresiyle Game of Thrones’un en uzun süren bölümü olacak.