Game of Thrones'un Sekizinci Sezonundan İlk Video

HBO, yeni sezonda boy gösterecek yapımları için bir video paylaştı. Heyecan yaratan tanıtımda, sekizinci sezonu ile son kez izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Game of Thrones da bulunuyor.

Pazar gecesi sürpriz bir video ile karşımıza çıkan HBO, 2019 yılında yayınlanacak yapımlarını tanıtan kısa bir teaser yayınladı. Söz konusu video, ikonik dizi Game of Thrones’un yeni sezonundan da küçük bir bölüm içeriyor.

Yalnızca 3 saniye olan bölüm, "Final Sezonu" başlığı ile 1:10'da başlıyor. Bu kısacık ama heyecan yaratan pasajda, Jon Snow (Kit Harington) ile Sansa Stark’ın (Sophie Turner) sarılmasına tanıklık ediyoruz.

Game of Thrones’un 8. ve final sezonunun yayın tarihi henüz açıklanmadı, ancak ünlü dizinin 2019’un ilk yarısında izleyicilerin karşısına çıkacağı tahmin ediliyor. GoT’un son sezonundaki tüm bölümler 80 ila 90 dakika olacak. Kısacası toplamda altı bölümden oluşan final sezonu, her bölümüyle uzun metrajlı bir film tadında olacak.

Fenomen serinin yazarı George R.R. Martin, yaklaşık iki hafta önce yaptığı açıklamada, dizide ölen bazı karakterlerin kitaplarda ölmeyeceğini söylemişti. Uzun bir zamandır beklenen altıncı kitabı Winds of Winter (Kış Rüzgarları) ile ilgili soruya da cevap veren usta yazar, “Üzerinde çalışıyorum. İnanın bittiğinde haberiniz olacak” ifadelerini kullanmıştı.