Game of Thrones Yazarı, Ölen Karakterlerle İlgili Konuştu

Game of Thrones’ta ölen bazı karakterler için hala yas tutuyorsanız, George R.R. Martin’in sözleri acılarınızı bir nebze de olsa dindirebilir. İkonik serinin yazarı, dizide ölen bazı karakterlerin kitaplarda "asla" ölmeyeceğini söyledi.

David Benioff ve D. B. Weiss ikilisi tarafından televizyona uyarlanan Game of Thrones, tam yedi sezondur evlerimize misafir oluyor. HBO imzalı fenomen yapım, 2019 yılında yayınlanacak sekizinci sezonu ile son kez karşımıza çıkacak.

Amerikalı yazar George R.R. Martin, California Redwood City’deki Fox Theatre’da konuştu ve dizide miadını dolduran bazı karakterlerin gelecek kitaplarda olacağını söyledi. Doğal olarak hangileri olduğunu söylemedi, ancak isim borsası şimdiden açıldı bile.

Martin daha önce de, A Song of Ice and Fire (Buz ve Ateşin Şarkısı) adlı roman serisinin diziyi birebir takip etmeyeceğini dile getirmişti. HBO’nun düşündüğünden çok daha fazla karakteri öldürdüğünü belirten Martin, gelecekte yazacağı kitaplarda farklı bir yol izleyeceğini söyledi.

Uzun bir zamandır beklenen altıncı kitabı Winds of Winter (Kış Rüzgarları) ile ilgili soruya da cevap veren usta yazar,“Üzerinde çalışıyorum. İnanın bittiğinde haberiniz olacak” dedi.

Winds of Winter’ın ne zaman yayınlanacağını henüz bilmiyoruz, ancak Martin’in ufukta başka bir kitabı daha var: Fire & Blood (Ateş ve Kan). Westeros'taki Targaryen hanedanının tarihini anlatan kitap, 20 Kasım’da raflardaki yerini alacak.

Dizi tarafında ise biraz daha beklememiz gerekiyor. Game of Thrones, sekizinci ve final sezonu ile 2019 yılında geri dönecek. Final sezonundaki tüm bölümlerin 80 ila 90 dakika olması bekleniyor.