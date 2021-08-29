GamesCom 2021 Kazananları Duyuruldu
Yapılan oylamalar ile GamesCom 2021 kazananlarının listesi ortaya çıktı. Elden Ring oyununun damgasını vurduğu oylamanın detayları haberimizde.
GamesCom 2021 kazananları açıklandı. Bakalım bu yılın ödülleri hangi oyunlara gitmiş. Detaylarına aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz.
Bu yılın GamesCom fuarını yavaş yavaş geride bırakmak üzereyiz. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü GamesCom 2021 Açılış Gecesi Canlı yayını ile başlayan ve tamamıyla çevrimiçi olarak düzenlenen fuar, COVID-19 öncesindeki seviyesini aratmış olsa da, her şeye rağmen keyifli geçtiğini söyleyebiliriz. Birçok yeni oyun duyurusuna ek olarak, çıkışını sabırsızlıkla beklediğimiz oyunların son durumundan da haberdar olduk.
Her fuar için olduğu gibi GamesCom 2021 sırasında da en iyilerin seçildiği bir oylama yapıldı. Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz Salı günü genel bir liste yayınlanmıştı. Daha sonradan bu listeye En İyi Duyuru, GamesCom’un En İyisi, En İyi Fragman ve En İyi Oyun Listesi olmak üzere dört kategorinin daha eklenmesi ile kazananlar da belli oldu.
GamesCom 2021 Açılış Gecesi Canlı Yayınında Gösterilen Oyunlar
Dün TSİ 21:00 sıralarında gerçekleştirilen GamesCom 2021 Açılış Gecesi Canlı yayını ile yılın bir diğer büyük fuarı başladı.
GamesCom 2021 Kazananları Belli Oldu
Elden Ring dört kategoride ödül kazanırken, yeni Saints Row oyunu iki kategori ile FromSoftware oyununu takip etti. Oylamaların sonuçlarına aşağıdan bakabilirsiniz.
En İyi Microsoft Xbox Oyunu
- Elden Ring, Bandai Namco Entertainment
- Far Cry 6, Ubisoft
- Halo Infinite, Microsoft (KAZANAN)
En İyi Nintendo Switch Oyunu
- Just Dance 2022, Ubisoft
- Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft (KAZANAN)
En İyi PC Oyunu
- Age of Empires IV, Microsoft
- Elden Ring, Bandai Namco Entertainment
- Syberia: The World Before, astragon Entertainment (KAZANAN)
En İyi Sony PlayStation Oyunu
- Elden Ring, Bandai Namco Entertainment (KAZANAN)
- Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment
- The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco Entertainment
En İyi Aksiyon Macera Oyunu
- Elden Ring, Bandai Namco Entertainment (KAZANAN)
- Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft
- Syberia: The World Before, astragon Entertainment
En İyi Aksiyon Oyunu
- Far Cry 6, Ubisoft (KAZANAN)
- Halo Infinite, Microsoft
- Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Ubisoft
En İyi Aile Oyunu
- Just Dance 2022, Ubisoft
- Run Prop, Run!, PlayTogether Studio
- Super Dungeon Maker, rokaplay (KAZANAN)
En İyi Bağımsız Oyun
- Dorfromantik, Toukana Interactive
- Inua, Arte France
- Lost in Random, Electronic Arts (KAZANAN)
En İyi Rol Yapma Oyunu
- Elden Ring, Bandai Namco Entertainment (KAZANAN)
- Encased, Koch Media
- Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment
En İyi Simülasyon Oyunu
- Climber: Sky is the Limit, Art Games Studio
- Farming Simulator 22, astragon Entertainment
- Park Beyond, Bandai Namco Europe / Limbic Entertainment (KAZANAN)
En İyi Spor Oyunu
- Climber: Sky is the Limit, Art Games Studio
- FIFA 22, Electronic Arts
- Riders Republic, Ubisoft (KAZANAN)
En İyi Strateji Oyunu
- Age of Empires IV, Microsoft (KAZANAN)
- Company of Heroes 3, SEGA
- Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft
En İyi Çok Oyunculu Oyun
- Halo Infinite, Microsoft (KAZANAN)
- Riders Republic, Ubisoft
- The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco Entertainment
Devamlılığı En İyi Olan Oyun
- Apex Legends, Electronic Arts (KAZANAN)
- Black Desert Online, Pearl Abyss Corp.
- Endzone – A World Apart: Prosperity, Assemble Entertainment
En Özgün Oyun
- Dice Legacy, Koch Media / DESTINYbit (KAZANAN)
- Riders Republic, Ubisoft
- tERRORbane, Whisper Interactive
En İyi Duyuru
- Saints Row
En İyi Oyun Listesi
- Bandai Namco
Gamescom'un En İyisi
- Elden Ring
En İyi Fragman
- Saints Row
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