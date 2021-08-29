GamesCom 2021 Kazananları Duyuruldu

GamesCom 2021 kazananları açıklandı. Bakalım bu yılın ödülleri hangi oyunlara gitmiş. Detaylarına aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz.

Bu yılın GamesCom fuarını yavaş yavaş geride bırakmak üzereyiz. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü GamesCom 2021 Açılış Gecesi Canlı yayını ile başlayan ve tamamıyla çevrimiçi olarak düzenlenen fuar, COVID-19 öncesindeki seviyesini aratmış olsa da, her şeye rağmen keyifli geçtiğini söyleyebiliriz. Birçok yeni oyun duyurusuna ek olarak, çıkışını sabırsızlıkla beklediğimiz oyunların son durumundan da haberdar olduk.

Her fuar için olduğu gibi GamesCom 2021 sırasında da en iyilerin seçildiği bir oylama yapıldı. Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz Salı günü genel bir liste yayınlanmıştı. Daha sonradan bu listeye En İyi Duyuru, GamesCom’un En İyisi, En İyi Fragman ve En İyi Oyun Listesi olmak üzere dört kategorinin daha eklenmesi ile kazananlar da belli oldu.

GamesCom 2021 Kazananları Belli Oldu

Elden Ring dört kategoride ödül kazanırken, yeni Saints Row oyunu iki kategori ile FromSoftware oyununu takip etti. Oylamaların sonuçlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

En İyi Microsoft Xbox Oyunu

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment

Far Cry 6, Ubisoft

Halo Infinite, Microsoft (KAZANAN)

En İyi Nintendo Switch Oyunu

Just Dance 2022, Ubisoft

Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft (KAZANAN)

En İyi PC Oyunu

Age of Empires IV, Microsoft

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment

Syberia: The World Before, astragon Entertainment (KAZANAN)

En İyi Sony PlayStation Oyunu

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment (KAZANAN)

Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment

The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco Entertainment

En İyi Aksiyon Macera Oyunu

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment (KAZANAN)

Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft

Syberia: The World Before, astragon Entertainment

En İyi Aksiyon Oyunu

Far Cry 6, Ubisoft (KAZANAN)

Halo Infinite, Microsoft

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Ubisoft

En İyi Aile Oyunu

Just Dance 2022, Ubisoft

Run Prop, Run!, PlayTogether Studio

Super Dungeon Maker, rokaplay (KAZANAN)

En İyi Bağımsız Oyun

Dorfromantik, Toukana Interactive

Inua, Arte France

Lost in Random, Electronic Arts (KAZANAN)

En İyi Rol Yapma Oyunu

Elden Ring, Bandai Namco Entertainment (KAZANAN)

Encased, Koch Media

Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment

En İyi Simülasyon Oyunu

Climber: Sky is the Limit, Art Games Studio

Farming Simulator 22, astragon Entertainment

Park Beyond, Bandai Namco Europe / Limbic Entertainment (KAZANAN)

En İyi Spor Oyunu

Climber: Sky is the Limit, Art Games Studio

FIFA 22, Electronic Arts

Riders Republic, Ubisoft (KAZANAN)

En İyi Strateji Oyunu

Age of Empires IV, Microsoft (KAZANAN)

Company of Heroes 3, SEGA

Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft

En İyi Çok Oyunculu Oyun

Halo Infinite, Microsoft (KAZANAN)

Riders Republic, Ubisoft

The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco Entertainment

Devamlılığı En İyi Olan Oyun

Apex Legends, Electronic Arts (KAZANAN)

Black Desert Online, Pearl Abyss Corp.

Endzone – A World Apart: Prosperity, Assemble Entertainment

En Özgün Oyun

Dice Legacy, Koch Media / DESTINYbit (KAZANAN)

Riders Republic, Ubisoft

tERRORbane, Whisper Interactive

En İyi Duyuru

Saints Row

En İyi Oyun Listesi

Bandai Namco

Gamescom'un En İyisi

Elden Ring

En İyi Fragman