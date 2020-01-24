Gaziantep'te Şarjda Unutulan Telefon Evi Kül Etti

Gaziantep'te şarjda unutulan telefon faciaya yol açtı. Islahiye ilçesinde yaşanan vahim olayda, misafirliğe giderken evde şarjda bırakılan telefon, yangına sebep oldu. Çıkan yangın, bütün evi sardı.

Yangın, İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Haboş cep telefonunu şarja bırakarak kardeşinin evine misafirliğe gitti. Bu esnada elektrik kontağından kaynaklı yangın başladı.

Evinden dumanların çıktığını gören Mustafa Haboş, olayı hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Merkezi bir lokasyonda bulunan eve itfaiye ekipleri çok kısa süre içerisinde müdahale ettiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sonrasında 6 kişinin yaşadığı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Birkaç ay önce İzmir'de şarjda unutulan bir telefon bir başka evi kullanılamaz hale getirmişti.

Yaşanan yangın olayından sonra İHA kameraları itfaiye ekipleri ile birlikte evin içerisine girdi. Kullanılamaz hale gelen evin görüntülerini ise hemen aşağıda yer alan videoda bulabilirsiniz.