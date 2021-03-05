GeForce Now Türkiye Fiyatlandırması Belli Oldu: Hangi Paket, Ne Kadar?

En sonunda GeForce Now Türkiye fiyatlandırması belli oldu. Hangi paket ne kadarlık bir fiyat etiketine sahip olacak? Detayları haberimizde bulabileceksiniz.

Güçlü bir donanıma sahip olmayıp hızlı bir internet bağlantısına sahip olan kullanıcılar için Bulut tabanlı servisler tam anlamıyla velinimet sayılıyor. Bu sayede, en güncel oyunları yüksek çözünürlükte oynama imkanı sunuyor. NVIDIA da GeForce Now ile bu kervana katılmıştı. Servise abone olan kullanıcılar, bilgisayarları ile güncel NVIDIA ekran kartları ve işlemci gücü ile çalışan bilgisayarlara GeForce Now platformu üzerinden erişiyor ve eş akış (stream) yöntemi ile oynama fırsatı buluyorlar. Bu sayede, kullanılan bilgisayarın sistemi düşük olsa bile üst seviyede oyun deneyimi yaşatılabiliyor.

Geçtiğimiz yılın başlarında ülkemizde de faaliyete geçmiş olan Bulut hizmeti, GeForce Now powered bu GAME+ adı altında şu anda kapalı beta aşamasında olup 15 Mart 2021 tarihinde resmen faaliyete geçmiş olacak. Eğer ilk deneyenlerin arasında yer almak istiyorsanız, buradan ön-kaydınızı oluşturabiliyorsunuz. Uzun zamandır merak edilen fiyatlandırma konusu ise en nihayetinde bugün açıklığa kavuştu.

Resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa, şu an dünya genelinde standart olan Basic, Premium ve Lansman Özel olmak üzere üç farklı paket seçeneği kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu paketlerden ülkemize özel olan Lansman Özel, üç ay için 149.7 TL gibi bir ücretlendirme üzerinden alınabiliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere belirli bir süre sonra kalkacak ve geriye sadece Basic ve Premium kalacak. Haliyle ilk etapta Lansman Özel paketini alırsanız, dördüncü ay itibarıyla tercihen ya Premium ya da Basic paket ile yolunuza devam edeceksiniz.

GeForce Now Türkiye Fiyatlandırması Ne Seviyede?

Paket seçeneklerinin detaylarına indiğimiz zaman, Basic seçeneği ücretsiz olduğu için her bir oturum süresi bir saat ile sınırlandırılıyor. Ayrıca sınırlı bir kapasite de söz konusu olacağı için, yoğunluğun olduğu saatlerde kuyrukta beklemek durumunda kalmanız olası olacak. Premium ise sınırsız bir oturum süresi sunuyor. Kapasitenin sınırlı olmaz iken, oyunlarınızı RTX desteğiyle de oynayabiliyorsunuz. Lansman Özel 3 Aylık Premium ise aslında Premium ile aynı demek doğru olur. Tek fark, üç aylık Premium abonelik almış oluyorsunuz ve genel toplama vurduğunuz zamanda da 75 TL’lik bir kazancınız oluyor.

Paket fiyatları dışında, abonelik satın alımları hakkında bir açıklama da yapıldı. Bildiğiniz gibi 15 Mart 2021 tarihi itibarıyla tam anlamıyla faaliyete geçecek olan sunucular için, ilk etapta sınırlı sayıda kullanıcının erişimine açılacak. GAME+ internet sitesi üzerinden kayıt yaptıran kullanıcılar, sıraya göre davet edilecekler. Bununla birlikte, sınırlı sayıda kullanıcı için paket satın alımı mümkün olacak. Bu statüye erişen kullanıcılar ise e-posta veya cep telefonlarına gönderilecek olan kısa mesaj ile haberdar edilecekler.

Son olarak, halihazırda GeForce Now aboneliğiniz olsa bile, önceki sistem Türkiye sunucularını kapsamadığı için yeni bir NVIDIA ile Turkcell GAME+ aboneliği açmanız gerekecek.