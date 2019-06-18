Gelecekte, Akıllı Telefonlar Yankesiciler İçin Kolay Lokma Olmayacak

Eğer bir telefon sahibi olmak için çok para harcadıysanız, elbette arsız bir hırsızın gelip telefonunuzu cebinizden alıp gitmesini istemezsiniz. Gelecekte, telefonlar tam da bu gibi durumlara karşı hazırlıklı olacak şekilde, en azından hırsızların işini zorlaştıracak şekilde gelebilir.

İsveçli telekom şirketi Ericsson’a (Sony Ericsson telefonlarıyla bildiğimiz) ait bir patent, teoride telefonları çalmanın çok daha zor olabileceğini gösteren yeni bir teknolojiyi gözler önüne seriyor. Söz konusu teknoloji, kişinin kalp ritmine göre telefonu o sırada kimin tuttuğunu anlayabiliyor. Eğer yetkili olmayan birisi telefonu tutuyorsa cihaz düşük sürtünme (low-friction) moduna giriyor.

'Düşük sürtünme' modundayken telefon hızlı bir şekilde titriyor ve potansiyel hırsızların o telefonu çalmasını zorlaştırıyor. Çünkü telefon bu şekilde çok kaygan oluyor ve kolayca alıp kaçma ihtimalini neredeyse ortadan kaldırıyor. Bu teknolojiyle birlikte bir de yüksek sürtünme (hi-friction) modu geliyor. Bu mod, telefonunuzu tutmaya başladığınızda aktif hale gelerek cihazın elinizden kayması ya da yere düşmesi olasılığını azaltıyor.

Teoride 'düşük sürtünme' modu, telefonunuzu cebinizden almaya çalışan sinir bozucu yankesicilerin durdurulmasına yardımcı olacak ve yoğun bir kalabalıktayken size ekstra bir güvenlik sağlayacak. Ancak telefonunuz hırsızlar tarafından farklı bir şekilde çalınırsa, böyle bir durumda telefonunuzun yapabileceği bir şey olmaz. Yine de bu özelliğin oldukça faydalı olacağı söylenebilir.

Söz konusu patent yeni keşfedilmiş olsa da, aslında Şubat ayında düzenlenmişti. Dolayısıyla telefon üreticilerinin bu teknolojiyi yeni cihazlarına eklemeyi düşünmek için birkaç aylık süresi vardı. Ancak telefonların uzun üretim döngüleri dikkate alınırsa, yankesicileri engelleyecek teknolojiye sahip akıllı telefonları görebilmek için en azından birkaç ay daha beklememiz gerekebilir.