General Mobile’dan 300 TL'lik Yeni Yıl Hediyesi

Android One projesi kapsamında dünya devi Google ile iş birliği yapan ve aynı zamanda bir Türk şirketi olan General Mobile, kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. Halihazırda Türkiye'nin en çok tercih edilen 3 akıllı telefon markasından biri olan General Mobile, yaptığı kampanyalar ile gözünü zirveye dikmiş gibi görünüyor.

Android'in en güncel ve en stabil sürümünü saf bir şekilde kullanıcılara sunan şirket, uygun fiyatlı telefonlarıyla dikkat çekerken; uygun fiyatlarını bir tık daha aşağıya çekip "Akıllı Telefonu Olmayan Kalmasın" diyerek tüm modellerinde 300 Türk Lirası indirime gideceğini açıkladı.

2 Ocak - 14 Şubat arasında geçerli olacak kampanyada; GM 5 899 TL yerine 599 TL’ye, GM 6 1099 TL yerine 799 TL’ye, GM 5 Plus ise 1199 TL yerine 899 TL'ye satışa sunulacak. Kullanıcılar; indirimli cihazları teknoloji marketlerden, GSM operatörlerinden ve General Mobile'ın internet sitesinden satın alabilecekler.

Günümüz akıllı telefon piyasasını göz önüne aldığımızda 599 TL ile 899 TL arasında Android'in en güncel ve en stabil sürümünü kullanan başka telefonlar göremiyoruz. General Mobile'ın gerçekleştirdiği bu kampanyayı değerlendirmek, çok akıllıca bir seçenek olacaktır.