General Mobile GM 20 Tanıtıldı: İşte General Mobile GM 20 Özellikleri ve Fiyatı

General Mobile, Twitter üzerinden yaptığı canlı yayın ile yeni akıllı telefonlarını duyurdu. General Mobile GM 20 özellikleri ve fiyatı oldukça dikkat çekici görünüyor. İşte General Mobile GM 20 özellikleri ve fiyatı.

General Mobile GM 20 Özellikleri

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6.09 inç ekrana sahip olan GM 20, HD+ ekran çözünürlüğünü desteklemekte. Akıllı telefonun ön kısmında bir adet damla çentik bulunmakta. Gücünü Helio A25 yonga setinden alan cihazda 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunmakta.

General Mobile GM 20'nin arka tarafında 3 adet kamera sensörü yer almakta. Ana kamera sensörünün 52MP çözünürlüğe sahip olduğu açıklandı. Diğer iki kamera sensörünün çözünürlükleri açıklanmadı. Cihazın ön kısmına baktığımızda bizleri 8MP'lik kamera sensörü karşılamakta.

4.000 mAh bataryadan beslenen GM 20, type-C bağlantı portu üzerinden şarj olmakta. Cihazda yüz tanıma ve parmak izi okuma sensörü mevcut.

General Mobile Yeni Ürün Lansmanı https://t.co/EIE9poSTFd — General Mobile (@generalmobile) August 14, 2020

General Mobile GM 20 Fiyatı

General Mobile GM 20 fiyatının 1.799 TL olduğu açıklandı. Akıllı telefon 21 Ağustos'ta satışa sunulacak. General Mobile GM 20 özellikleri ve fiyatı hakkında düşüncelerinizi yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!