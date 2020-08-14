General Mobile GM 20 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

General Mobile geçtiğimiz dakikalarda iki yeni akıllı telefon modeli ile karşımıza çıktı. GM 20 ve GM 20 Pro isminde iki yeni akıllı telefon duyuran şirket, son zamanlardaki sessizliğini de bu modellerle birlikte bozmuş oldu. General Mobile GM 20 Pro teknik özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi ve dahasını yazımızda bulabilirsiniz!

General Mobile GM 20 Pro Teknik Özellikleri

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GM 20 Pro'nun ön tarafına baktığımızda Full HD+ çözünürlükte 6.3 inç boyutunda IPS LCD bir ekran ile karşılaşıyoruz. Bu ekran damla çentikli bir yapıya sahip.

İç tarafta MediaTek MT6771T ya da herkesin bildiği şekilde Helio P70 konumlandırılmış durumda. Mali-G72 MP3 GPU ile oyun severlere hitap eden modelde 6 GB RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama alanı bulunuyor. Bu depolama alanını MicroSD Card desteği ile birlikte 512 GB'a kadar genişletebilirsiniz.

Arka tarafta üçlü kamera kurulumu yer alıyor. 108 MP çözünürlüğündeki ana kameranın ekstra geniş açılı lens ve derinlik sensörü ile birlikte geldiğini söyleyelim. Bu noktada GM 20 Pro'nun kamera tarafında iddialı bir duruş sergilediğini söyleyebiliriz. Öte taraftan damla çentikte yer alan ön kamera ise 16 MP çözünürlükte.

Cihazın güvenliği ise arka kapakta yer alan parmak izi sensörü ve ön kamerada yer alan yüz tanıma teknolojisi ile sağlanıyor. Bu arada tüm bu işlevlerden faydalabilmek için 4,050 mAh kapasitesinde bir batarya ve USB-C üzerinden 18W hızlı şarj desteğinin sunulduğunu da hatırlatalım.

General Mobile GM 20 Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi

GM 20 Pro'nun en dikkat çeken taraflarından birisi ise 2,299 TL tavsiye edilen satış fiyatı. Artan akıllı telefon fiyatları ile birlikte modelin bu fiyatlandırma aralığında gerçekten önemli bir rakip olduğunu söyleyebiliriz. GM 20 Pro'nun ne zaman satışa sunulacağı henüz açıklanmadı ancak birkaç gün içerisinde ulaşılabilir olmasını umuyoruz.

Peki siz General Mobile GM 20 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz yeni modelin teknik özelliklerini, tasarımını ve fiyatını beğendiniz mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.