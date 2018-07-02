Gerçek Hayatın Spider-Man’i Paris İtfaiyesinde Göreve Başladı!

Fransa’nın başkenti Paris’te balkondan sarkan bir çocuğu binaya tırmanarak kurtaran ve bu hareketi ile "gerçek hayatın Spider-Man’i" lakabını alan Mamoudou Gassama, Paris İtfaiyesinde çalışmaya başladı.

Gassama, Paris’te yaşam mücadelesi veren binlerce kaçak göçmenden birisiydi; ta ki hayatını baştan aşağı değiştirecek o olaya kadar.

Yalnızca Fransa’da değil, tüm dünyada manşetlere çıkan olayda, kaçak olarak yaşayan 22 yaşındaki Malili göçmen Gassama, balkondan düşmek üzere olan dört yaşındaki bir çocuğu binaya tırmanarak kurtarmayı başarmıştı. Gösterdiği cesaret ile tüm şehirde kahraman ilan edilen Gassama, "gerçek hayatın örümcek adamı" olarak anılmaya başladı.

Olayın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı’nda ağırlanan ve Fransız vatandaşlığı ile ödüllendirilen Gassama, ayrıca Paris itfaiyesinden de iş teklifi aldığını belirtmişti.

24 nouveaux volontaires service civique dont Mamoudou Gassama ont rejoint cet après midi la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Félicitations à eux 👩‍🚒👏 Pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre ➡️https://t.co/j8oOCktHbv pic.twitter.com/bcc6h448nP — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 28 Haziran 2018

22 yaşındaki Malili göçmen, daha fazla hayat kurtarmak için Paris İtfaiyesi ile yeni görevine başladı. Gönüllü sivil hizmeti yapacak olan Gassama, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Paris İtfaiyesi departmanı sözcüsü, yalnızca 30 saniyede binaya tırmanan Gassama hakkında, “Fiziksel olarak bu şekilde binaya tırmanabilecek güçte birisinin orda olması büyük şans" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan dört yaşındaki çocuğun babası, ebeveyn yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlanıyor. Eylül ayında görülecek mahkemede hakim karşısına çıkacak olan baba, iki yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.