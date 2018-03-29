GetConnect, App Store'dan Kaldırıldı

Başka kişilerin telefonunda hangi isimle kayıtlı olduğunuzu öğrenmenizi sağlayan GetContact, ansızın sosyal medyanın gündemine oturmuş ve milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştı. Beraberinde kişisel verilerin kullanımına dair sakıncalar getiren uygulama ise bugün App Store üzerinden kaldırıldı.

“Beni rehbere nasıl kaydetmiştler?” sorusunu merak edenlerin kullandığı ve iki Türk yazılımcı tarafından kurulan Teknasyon isimli şirketin geliştirdiği GetConnect, ilk etapta sizden rehberinizi paylaşmanızı istiyordu. Kullanıcılar da kendi rehberlerinde yer alan bütün isimleri ve onlara ait telefonları uygulamayla paylaşıyorlardı. Ardından uygulama içinde arama yapan biri, kendi numarasının nasıl kaydedildiğini görebiliyordu. Rehberdeki bilgilerin paylaşılması sebebiyle birçok tehlikeyi beraberinde getiren uygulama, son günlerin gündem maddelerinden bir tanesi olmuştu.

GetContact’ın istenmeyen SMS ve aramalara (spam) davette bulunan değil, spam ile mücadele eden bir girişim olduğunu anlatan Teknasyon’un kurucularından Burak Sağlık, “Son birkaç gün içinde haberlerde iddia edilen veri paylaşımı ve kötüye kullanım ile ilgili doğrulayıcı nitelikte herhangi bir kanıt yer almamıştır. Bu tür asılsız haberleri gördükçe üzülüyor ve şaşkınlık içerisinde takip etmek zorunda kalıyoruz. Bu haberler nedeniyle bazı kullanıcılarımız, istediğimiz bazı izinler için endişe duyuyor. Bu endişeleri gidermek için www.getcontact.com web adresimizde bir bülten yayınladık” şeklinde konuşmuştu.

Tüm bu açıklamalara ve iddialara karşın bugün itibarıyla Apple, GetConnect uygulamasını App Store’dan kaldırdı. Kullanıcı verilerinin gizliliğinin ihlal edildiğini kaydeden Apple, böylesine uygulamalara iOS işletim sisteminde izin vermemeye devam edeceklerini kaydetti.