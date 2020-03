Gizemli Star Wars Oyunu Project Maverick Sızdırıldı

Geliştirilme aşamasında olan Star Wars oyunlarından bir tanesi sürpriz bir şekilde sızdırıldı. Bilgilere bakılırsa, kod adı şu durumda Star Wars: Project Maverick.

Electronic Arts cephesinde birden fazla Star Wars projesinin geliştirilme aşamasında olduğunu biliyoruz. Bu oyunlardan bir tanesi Respawn Entertainment stüdyosunun üzerinde çalıştığı Star Wars Jedi: Fallen Order devam oyunu olacak. Bunun dışında, EA Motive Studios kendi bünyesinde geliştirdiği bir Star Wars oyunu, yeni Dragon Age oyunu öncesinde araya sıkıştırılacak olan bir Star Wars oyunu ve Switch için de bir Star Wars oyunu geliştiriliyor. Diğer bir deyişle, gelecekte gökten Star Wars yağsa şaşırmaz hale geleceğiz.

Dün ise oyun dünyasını heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. PlayStation mağazalarına hem herkesin erişimine açık hem de gizlice eklenen oyunları takip eden PSN releases Twitter hesabı, Avrupa bölgesindeki PlayStation mağazasına henüz duyurulmamış olan Star Wars: Project Maverick oyununun eklendiğini rapor etti.

