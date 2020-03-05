Gizemli Star Wars Oyunu Project Maverick Sızdırıldı

Geliştirilme aşamasında olan Star Wars oyunlarından bir tanesi sürpriz bir şekilde sızdırıldı. Bilgilere bakılırsa, kod adı şu durumda Star Wars: Project Maverick.

Electronic Arts cephesinde birden fazla Star Wars projesinin geliştirilme aşamasında olduğunu biliyoruz. Bu oyunlardan bir tanesi Respawn Entertainment stüdyosunun üzerinde çalıştığı Star Wars Jedi: Fallen Order devam oyunu olacak. Bunun dışında, EA Motive Studios kendi bünyesinde geliştirdiği bir Star Wars oyunu, yeni Dragon Age oyunu öncesinde araya sıkıştırılacak olan bir Star Wars oyunu ve Switch için de bir Star Wars oyunu geliştiriliyor. Diğer bir deyişle, gelecekte gökten Star Wars yağsa şaşırmaz hale geleceğiz.

Dün ise oyun dünyasını heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. PlayStation mağazalarına hem herkesin erişimine açık hem de gizlice eklenen oyunları takip eden PSN releases Twitter hesabı, Avrupa bölgesindeki PlayStation mağazasına henüz duyurulmamış olan Star Wars: Project Maverick oyununun eklendiğini rapor etti.

The game Maverick has been added to the european PSN! pic.twitter.com/H0wmojX4S1 — PSN releases (@psnrelease) March 4, 2020

PSN releases daha sonradan içeriğin kimlik bilgisini EP0006-CUSA19053_00-MAVERICKBETA0001 olarak yayınladı ki içeriğinde yer alan 'BETA', oyunun şu anda beta test versiyonu olduğuna işaret ediyor. Dahası ise bu gizemli oyunun sanal gerçeklik oyunu olmayacağı veya desteğinin sunulmayacağı ve Play Together parametresine 5 değerinin verilmiş olmasına bağlı olarak çok oyunculu mod desteğinin olacağı da söyleniyor.

Son olarak, Star Wars: Project Maverick oyununun listelemesinde bir de sanat çalışması yer alıyor. Bu sanat çalışmasında bir Imperial Star Destroyer ve beraberindeki X-Wing filosu dikkat çekiyor. Fondaki görüntü ise Polygon sitesi tarafından aktarıldığı üzere volkanik gezegen Mustafar. Bu gezegen ilk olarak Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith'in İntikamı filminde görünmüştü.

Şu an için Electronic Arts cephesinden hadise ile ilgili bir açıklama yapılmış değil ama fazla gecikmeyeceğini tahmin ediyorum. Bekleyelim, görelim.