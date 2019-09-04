Gmail Karanlık Mod Desteği İle Güncellenecek

Google bazı uygulamalarını Android Q ile kapsamlı hale gelecek karanlık mod desteği için düzenledi. Ancak Gmail, Google Asistan ve Haritalar gibi bazı uygulamalar halen bu desteğe sahip değil. Ortaya çıkan yeni detaylar Gmail için karanlık modun oldukça yakında olduğunu işaret ediyor.

Yeni Android sürümünün kapsamlı bir şekilde sunduğu karanlık mod desteğinin, uygulamalarla stabil bir şekilde çalışması oldukça önemli bir detay. Bu konuda hazırlıklarına önceden başlayan Google, bazı uygulamaları için karanlık mod desteğini getirmişti. Halen bazı uygulamalarında karanlık mod desteğini sunmayan şirket, bu uygulamalar üzerindeki testlerini de aktif olarak sürdürüyor.

Google'ın resmi internet sitesinde ortaya çıkan görüntüler ise Gmail, Haritalar ve Google Asistan'ın karanlık moda sahip hallerini ortaya çıkardı.

Bu uygulamaların karanlık mod desteğine ne zaman kavuşacağı henüz bilinmese de bir Google sözcüsü, Gmail uygulamasının bu ayın sonuna kadar güncelleneceğini belirtti. Google Asistan ve Haritalar üzerinde de çalışmaların sürdüğünü belirten yetkili, şu an için yeterli hale gelmediğini söyledi.