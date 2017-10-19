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  4. Gmail Uygulaması Sonunda Beklenen Özelliğe Kavuşuyor

Gmail Uygulaması Sonunda Beklenen Özelliğe Kavuşuyor

Google, Gmail'in iOS Sürümüne Beklenen Özelliği Getiriyor
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Mobil
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Google, iOS kullanıcılarının uzun zamandır beklediği bir özelliği test etmeye başladı. Google’ın email platformu Gmail, iOS uygulamasıyla tüm email servislerini tek çatı altında toplamak için geliştirdiği güncellemeyi test ediyor.

Gmail, en sonunda iOS uygulamasındaki büyük eksiğini kapatıyor. Google, artık kişilerin üçüncü parti e-posta hesaplarını da direkt olarak Gmail içerisinde kullanmasına imkan tanıyacak. Apple’ın kendi icloud ve me.com emaillerini de kendi bünyesine alabilen bu özellik sayesinde kişisel ve iş mailleri aynı çatı altında toplanabiliyor.

Bununla birlikte Gmail, Yahoo, Outlook, hotmail, live ve diğer smtp maillerinin hepsi kolayca tanımlanabilecek. Yeni Gmail uygulamasının bu yapısı sayesinde kullanım bir hayli zenginleştirilecek. Kullanıcıların sadece servise girerken aşamaları takip etmeleri gerekecek. Burada kullanıcılardan bir de form doldurmaları istenecek. Bir nevi geribildirim çalışması olacak olan bu başvuru formunun doldurulmasından sonra, kullanıcılar doğrudan servisi kullanabilecekler.

Bugün herkese açık bir beta sürecine başlayan Google, bu sürecin Apple TestFlight uygulaması üzeriden yapıldığını ve bazı verilerin Apple ile paylaşılacağını belirtti.

Şimdilik beta sürümü ile gelecek olan uygulama yakında tüm iOS Gmail uygulamalarına gelecek güncelleme ile kullanıma açılacak. Bununla birlikte, Google dışı hesaplara verilen desteğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. 

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ETİKETLER: Apple google gmail ios

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