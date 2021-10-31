GoldenEye 007 Yasağı Çıkışından 24 Yıl Sonra Kaldırıldı!

GoldenEye 007 yasağı, video oyununun piyasaya sürülmesinin üzerinden kısa bir süre sonra Almanya'da gençler için zararlı olabilecek içerik barındırması nedeniyle yasaklanmıştı ancak video oyununun çıkışından 24 yıl sonra yasağın kaldırılmasına karar verildi.

VGC tarafından aktarılan bilgilere göre Rare'in sevilen N64 oyunu GoldenEye 007'nin artık Almanya'da satışının ya da reklamının yapılmasının, genç yaştaki oyunculara pazarlanmasının önünde hiçbir engel bulunmuyor çünkü video oyunu artık Almanya'da yasaklı değil, yasaklı video oyunları ile birlikte anılan bir video oyunu olmaktan kurtuldu ve oyuncuların video oyununda hasret gidermesini sağlamaya hiç olmadığı kadar hazır hale geldi.

GoldenEye 007 Yasağı Zaten Otomatik Olarak Kaldırılacaktı

Bu karar, Almanya'da yasaklı kaldığı 24 yılın ardından alınan bir karar olduğu için pek çok oyuncunun şaşkınlığa uğramasına neden oldu fakat video oyununun yasağının kaldırılması ile ilgili asıl ilginç nokta bu değil. Eurogamer Germany'ye göre söz konusu yasak listesinde yer alanlar 25 yılın ardından kaldırılıyor. Bu da video oyununun yasağının zaten bir süre sonra otomatik olarak kaldırılacağı anlamına geliyor.

Oyuncu topluluğu, yasağın vaktinden önce kaldırılmasını sağlamak isteyen birisinin erkenden devreye girdiğini düşünüyor. Bu zamanın geldiğine kimin ya da hangi şirketin karar verdiği bilinmiyor fakat video oyununun yakın bir zamanda klasik sürümünün yanı sıra daha gelişmiş bir sürümünün de çıkması muhtemel görünüyor.

Video oyununun Almanya'nın yasak listesinden çıkarılmasının en önemli nedeninin Nintendo ve ortaklarının video oyununu dijital olarak satmak istemesi olduğu düşünülüyor. Nintendo'nun genel merkezi Almanya'da olduğu için Almanya'nın yasalarına uyması gerekiyor. Almanya'da yasaklanan hiçbir oyun, Avrupa eShop'ta dijital olarak satılamıyor. Bu spekülasyonlar eğer doğru ise video oyununun Avrupa çağında satışa sunulması için yasak listesinden çıkarıldığı söylenebilir.

GoldenEye 007 yasağı ile ilgili alınan kararın oluşabilecek herhangi bir sorunu önlemek için alındığına ilişkin söylentiler bütün bunlara bakılacak olduğunda oldukça mantıklı geliyor. Peki, siz bu karar ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Video oyununun 24 yılın sonunda yasağı kaldırılması hakkındaki bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.