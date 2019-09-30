Google'a Telif Hakları Uyarısı

Teknoloji devi Google’a, Fransa’daki telif hakları kararnamesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) tarafından uyarı verildi.

Avrupa Haber Ajansları Birliği’ne göre, Fransa pazarını domine eden Google arama motoru, ülkedeki hakimiyetini kötüye kullanmaya çalışıyor.

Yazılı bir açıklama yapan EANA, Avrupa Birliği (AB) telif hakları kararnamesini hayata geçiren ilk ülke olan Fransa'da Google ile dijital medya arasında yaşanan sorunlara dikkat çekti. Söz konusu açıklamada, "Google’ın, Fransız haber kurumlarının, yayıncılara adil ödemeleri önlemek amacıyla içeriklerini ücretsiz olarak sunma zorunluluğu getirerek, gelirlerini ve bağımsızlıklarını etkileyen bir emsal oluşturmaya çalıştığına" değinildi.

EANA'nın kaliteli gazeteciliği ön plana çıkarmak için yeni telif hakları kararnamesinin öngördüğü adil ekonomik uygulamalara inandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"EANA, Google’ın yayıncıları baskı altına alma planlarını protesto eden Fransız ve Avrupalı yayıncıların pozisyonunu güçlü şekilde desteklemektedir. Avrupa Parlamentosu (AP), halkın en kaliteli haberlere erişebilmesini ve içerikleri çevrim içi ortamda kullanıldığında haber yayıncılarına ve ajanslarına ödeme yapılmasını sağlayan Telif Hakkı Yönergesini kabul etti. EANA, Avrupalı medya tüketicilerinin çok çeşitli, yüksek kaliteli gazeteciliğe erişim hakkına sahip olduğuna inanıyor. Küresel haber alma ağının ön saflarında yer alan Avrupalı haber ajansları, demokratik toplumların bu öncelikli talebini karşılayabilen bir medya endüstrisini korumak için sesini yükseltiyor. EANA’nın bakış açısına göre, Google, Avrupa Telif Hakkı Yönergesinin ruhuna uygun hareket ederse, ilgili tüm taraflar arasında bir kazan-kazan durumu yaratır."