Google Açıkladı! Flash Destekli Siteler için Yolun Sonuna Gelindi

Adobe Flash Player desteği artık kesiliyor. Google tarafından Flash destekli internet siteleri hakkında açıklama geldi. Google'dan Flash destekli internet siteleri için üzücü bir haber geldi.

Bir Devir Daha Kapanıyor!

Google, yaptığı açıklama ile Flash içerik barındıran web sitelerini artık indexlemeyeceğini açıkladı. Flash içerikli siteler Google'da çıkmayacak. Flash destekli internet sitelerinin HTML'ye geçmeleri gerektiğini söyleyen Google, HTML'nin daha modern olduğunun altını çizdi.

Günümüzde oyun siteleri hariç çok fazla flash içerik barındıran web site kalmadı diyebiliriz. Oyun siteleri de yavaş yavaş HTML'ye geçiş yapmaya başladı. Flash içerikli siteler ile birlikte SWF dosyaları da artık Google'da indexlenmeyecek. Google yaptığı açıklamada Flash desteğinin ne zaman kesileceğini açıklamadı.

Konu hakkında açıklamalar yapan yabancı arama motoru optimizasyonu şirketleri artık Flash içeriklerin indexlenmesinin durduğunu söylemekte. Görünüşe göre bu yıl sonuna kadar tüm flash içerikli siteler Google'dan kaldırılacak.