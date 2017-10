Google Allo Web Artık Farklı Tarayıcıları da Destekliyor

Google'ın yeni mesajlaşma platformu Allo, bilindiği üzere Web platformunda sadece Chrome tarayıcı üzerinde çalışıyordu. Bir Google ürünü olduğu göz önüne alındığında bu durum şaşırtıcı değil. Ancak şimdi kullanıcılarından gelen istekleri değerlendiren şirket Web için Google Allo hizmetini farklı tarayıcılara da açtı.

Google Allo'nun farklı tarayıcıları da destekleyecek olması kullanıcıları fazlasıyla memnun etti. Haber ise Google Allo Ürün Müdürü Amit Fulay tarafından atılan bir tweet ile duyuruldu. Fulay, "Web için Allo artık iOS, Firefox ve Opera'yı destekliyor. Bugün piyasaya sürülecek yeni güncellemeyi mutlaka deneyin" dedi.

Allo for web now supports iOS, Firefox & Opera. Rolling out today, update to the latest build and give it a try https://t.co/OPn6Q5hdkg