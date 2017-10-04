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Google Allo Web Artık Farklı Tarayıcıları da Destekliyor

Google Allo Artık Farklı Tarayıcıları Destekliyor
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Gökhan Abay
Gökhan Abay Mobil

Google'ın yeni mesajlaşma platformu Allo, bilindiği üzere Web platformunda sadece Chrome tarayıcı üzerinde çalışıyordu. Bir Google ürünü olduğu göz önüne alındığında bu durum şaşırtıcı değil. Ancak şimdi kullanıcılarından gelen istekleri değerlendiren şirket Web için Google Allo hizmetini farklı tarayıcılara da açtı.

Google Allo'nun farklı tarayıcıları da destekleyecek olması kullanıcıları fazlasıyla memnun etti. Haber ise Google Allo Ürün Müdürü Amit Fulay tarafından atılan bir tweet ile duyuruldu. Fulay, "Web için Allo artık iOS, Firefox ve Opera'yı destekliyor. Bugün piyasaya sürülecek yeni güncellemeyi mutlaka deneyin" dedi.

Yeni güncelleme ile birlikte Google Allo Web, iOS, Firefox ve Opera tarayıcılarını da destekler hale geldi. Bir Chrome kullanıcısı değilseniz, belirtilen bu tarayıcılardan birini kullanarak Web için Allo hizmetinden rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Microsoft Edge kullanıcılarının ise bu hizmetten ne zaman yararlanabileceği henüz belli değil.

Google Allo'yu Web platformunda kullanmak için mobil uygulamadan QR kodunu taratmanız gerektiğini de söylemeden geçmeyelim. 

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ETİKETLER: Google Allo google allo web

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