Google, Apple, Amazon ve eBay Gibi Devler için Yeni Vergiler Yolda

Maliye Bakanlığı, internet üzerinden Türkiye’de yaşayanlara uygulama başta olmak üzere çeşitli ürünler satan bütün mağazalardan daha fazla vergi almayı planladığını açıkladı. Yabancı şirketlerin KDV mükellefi olmaları gerektiğini belirten bakanlık, bu yolla Google Play, App Store, Amazon ve eBay gibi şirketlerden alınan ürünlere, KDV uygulaması koyacaklarını söyledi.

Bugün yapılan haberlere göre, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Katma Değer Vergisi uygulama tebliğinde değişiklik yapmak için bir tebliğ taslağı hazırladı. Taslakla birlikte yurt dışından Türkiye’de yaşayan kişilere, uygulama başta olmak üzere çeşitli elektronik ortamdan hizmet satanların, KDV ödemesi gerektiği bilgisi yer aldı. Tebliğin yürürlüğe girmesi durumunda Türk vatandaşlarına uygulama, müzik, alan adı, yazılım vb. şeyler satan Amazon ve eBay gibi e-ticaret şirketlerinin KDV mükellefi olacağı ve Maliye’nin KDV’leri direkt olarak bu şirketlerden kendisinin tahsil edeceği belirtildi.

Ön görülen düzenlemenin geçmesiyle birlikte, artık KDV direkt olarak yurtdışındaki şirketten tahsil edilecek. Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunulduğunda, hizmeti sunan şirket KDV mükellefi olacak. Bu şirketler tarafından KDV mükellefi gerçek kişi ve kurumlara elektronik ortamda sunulan hizmetler şimdiye kadar olduğu gibi hizmeti alan tarafından beyan edilip ödenecek. Ödemelere çeşitli bankaların aracılık edebileceği ve ilgili şirketlerin bu bankalara üç aylık sürelerde KDV tebliği yapmaları gerekeceği de söylenenler arasında kendine yer buldu. Yeni KDV düzenlemesine girecek alanlar ise şöyle sıralandı:

- Web sitesi/sayfası temini, alan adı temini, web barındırma ile bilgisayar program ve ekipmanlarının uzaktan bakımı.

- Her türlü yazılım tedariki ve güncellenmesi dahil dijitalleştirilmiş ürünlerin satışı, web sitelerine ilişkin filtrelerin yüklenmesi, güvenlik duvarı kurulumu.

- Görüntü, metin ve bilgi sağlanması ile veri tabanlarının hazırlanması.

- Alıcı tarafından girilen belirli verilere yanıt olarak internetten veya bir elektronik ağ aracılığıyla bilgisayardan otomatik olarak üretilen hizmetler.

- Alıcı ve satıcının internet veya diğer bilgi teknolojileri aracılığıyla bir araya getirilmesini veya işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan platformlar tarafından verilen her türlü hizmetler.

- Fotoğraflara, resimlere, ekran koruyuculara, masaüstü temalarına erişmek, indirmek.

- İnternet servis paketleri (Haber, hava durumu veya yol durumu raporlarına erişim, oyun alanları, web sitesi barındırma, çevrimiçi tartışmalara erişim).

- Web sitesi/ sayfası gibi elektronik ağlar üzerinde ticari veya kişisel varlığın sağlanması veya sürdürülmesine ilişkin hizmetler.