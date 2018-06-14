Google Aramalarında Çıkan Sonuçlar Hakaret Sayıldı

Avustralyalı bir adam, Google’ın arama sonuçlarında gösterdiği resimler sebebiyle itibar kaybına uğradığı gerekçesiyle Avustralya Yüksek Mahkemesinde dava açmıştı. Yakın zaman önce sonuçlanan davada mahkeme heyeti, davacının iddialarını haklı bularak, Google’ı suçladı.

(Milorad “Michael” Trkulja'nın, yeraltı dünyası aramasında çıkan fotoğrafı)

Davayı açan Milorad “Michael” Trkulja, ismini Google’da arattığında karşısına, “Melbourne kriminal yeraltı dünyası” başlığıyla kendisinin 2004 yılında çekilmiş bir fotoğrafının çıktığını söyleyerek, mahkemeye başvurmuştu. 2012 yılında açılan ilk davada Viktorya Yüksek Mahkemesi Trkulja’nın başvurusunu, iddiasını kanıtlayamaması sebebiyle geri çevirmişti. Viktorya’da verilen karardan sonra dosyayı temyize taşıyan Trkulja, bir üst mahkeme tarafından haklı bulundu.

Yüksek Mahkeme, Çarşamba günü yaptığı oturumda oybirliğiyle kendisiyle alakasız aramalarda resimleri çıkan birinin o aramayla ilişkilendirilebileceği fikrinin “rasyonel olarak kabul edilebileceğine” karar verdi. Verilen karardan sonra Goole’ın Trkulja’nın mahkeme masraflarını ödemesi istendi.

Google avukatları ise aramalarda çıkan sonuçların, en alakalı olanlarla eşleştirildiğini söyleyerek, Marlon Brando isminin arama motoruna yazılması durumunda kullanıcıların karşısına Don Corleone çıktığı; ancak bu sonucunda Bradon’nun bir suç patronu olduğunu göstermediğini belirttiler. Buna rağmen mahkeme davalı tarafı haklı bularak, kararını verdi ve emsal bir dava sonucuna ulaşılmış oldu.