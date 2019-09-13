Google Asistan Kullanıcıları İçin Sevindirici Güncelleme

Android 10'unun resmi olarak yayınlanması ile birlikte Gmail ve Google Haritalar'ın karanlık mod desteğine sahip versiyonlarını tanıtan Google, Asistan için de önemli bir güncellemeyi yayınladı.

Android 10 ile birlikte karanlık mod desteğini işletim sisteminin geneline yayan Google, kendi uygulamalarını da karanlık mod ile uyumlu çalışacak şekilde düzenleyip, yayınlamaya başlamıştı. Bazı uygulamaların çok daha erken kavuştuğu karanlık mod desteği, geçtiğimiz günlerde Gmail ve Google Haritalar uygulamaları için de sunulmuştu.

Şimdi ise Google Asistan kullanan bazı kullanıcılar, cihazlarında karanlık mod desteğine sahip Asistan ile karşılaştıklarını belirtiyor. Google'ın duyurusunun içinde bulunan karanlık mod destekli Asistan, görünüşe göre yakında herkes için kullanılabilir durumda olacak.

Nisan ayında başlayan geliştirmeler, Haziran ayında sınırlı test evresine ulaşmıştı. Bununla birlikte görünüşe göre, çok yakın bir zamanda herkese açık bir şekilde kullanıma sunulabilir. Hem Pixel cihazlarda hem de Samsung cihazlarda Asistan ve Google uygulamasında başlayan destek, şu an için kısıtlı sayıda kişiye ulaşmış gibi gözüküyor.